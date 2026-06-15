جمال يوسف يجسد شخصية ناظر مدرسة في مسلسل «أندر إيدج»

يشارك الفنان جمال يوسف بمسلسل "أندر إيدج"، والمقرر عرضه خلال الأيام المقبلة على قناة mbc ومنصة شاهد.

ويشارك يوسف ضمن أحداث المسلسل بدور ناظر مدرسة، فى تعاون جديد له مع المخرج يحيى إسماعيل بعدما قدم معه مسلسل "توابع"، من بطولة ريهام حجاج، الذى عرض فى موسم دراما رمضان الماضى.

مسلسل "أندر إيدج"

ويشارك فى مسلسل "أندر إيدج" عدد كبير من الفنانين الشباب منهم عمرو وهبة، جيسيكا حسام، ريم المصري، وجيدا منصور، وجودي مسعود، وأحمد فهيم، وأحمد الرافعي، وسماء إبراهيم، وفرح يوسف، وعبد الله أشرف، إلى جانب عدد من الوجوه الشابة الأخرى، ويأتي المسلسل بسيناريو وحوار مينا بباوي و محمد السوري، وأشرف على الكتابة امين جمال، كما يتولى إخراج العمل المخرج يحيى إسماعيل.

أعمال جمال يوسف

يذكر أن الفنان جمال يوسف شارك فى موسم دراما رمضان الماضى بعدة مسلسلات منها "المداح"، بطولة حمادة هلال، و"كلهم بيحبوا مودى"، من بطولة ياسر جلال، و"توابع"، من بطولة ريهام حجاج.