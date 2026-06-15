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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

فتح باب التظلمات على نتائج الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية بالوادي الجديد

المنطقه الأزهرية
المنطقه الأزهرية
منصور ابوالعلمين

أعلنت منطقة الوادي الجديد الأزهرية فتح باب التظلمات على نتائج الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية للدور الأول للعام الدراسي 2025/2026، وذلك بدءا من اليوم الاثنين الموافق 15 يونيو 2026م، ولمدة 10 أيام، بإدارة الامتحانات بديوان المنطقة، مع إحضار بطاقة الرقم القومي لولي الأمر وصورة ضوئية منها، ورقم جلوس الطالب المراد التظلم من نتيجته، وسداد الرسوم المقررة.


فتح باب التظلمات على نتائج الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية بالوادي الجديد

وأهابت المنطقة بأولياء الأمور والطلاب الراغبين في التقدم بطلبات التظلم سرعة التوجه خلال المدة المحددة، مؤكدةً أن أيام الإجازات والعطلات الرسمية لا تُحتسب ضمن فترة التظلمات.

وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص منطقة الوادي الجديد الأزهرية على تحقيق مبدأ الشفافية وإتاحة الفرصة للطلاب وأولياء الأمور لمراجعة نتائجهم وفق الضوابط والإجراءات المنظمة لذلك.

وبلغت نسبة النجاح في الشهادة الإعدادية لمنطقة الوادي الجديد 88.39%، بينما بلغت نسبة النجاح في الشهادة الابتدائية 82.82% لهذا العام.

الوادي الجديد اخبار الوادي الجديد المنطقة الأزهرية

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