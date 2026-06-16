رئيس مياه القناة يقود حملة مكبرة لفحص وقراءة العدادات

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، اليوم الثلاثاء، تنفيذ حملة مكبرة بجميع قطاعات ومناطق" السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد".

وذلك لضبط التعديات على خطوط مياه الشرب واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه تلك المخالفات، وفحص وقراءة عدادات المياه والتأكد من سلامتها ومتابعة عدادات مسبقة الدفع " الكارت " وتحصيل المتأخرات، بما يضمن الحفاظ على حقوق المشتركين المنتظمين، وتحقيق العدالة في توزيع المياه، ورفع كفاءة منظومة التشغيل بمختلف المناطق.

وأكد اللواء أ. ح مهندس أحمد رمضان، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، أن القطاع التجاري بالاشتراك مع إدارة التفتيش بمحافظات" السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد"، تنفذ حملات مكبرة لضبط التعديات على خطوط مياه الشرب واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفات، وتحصيل المستحقات وفحص وقراءة عدادات المياه والتأكد من سلامتها ومتابعة عدادات مسبقة الدفع الكارت الـ 250، وإتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفات التي تقوم بسرقة مياه الشرب.

وقال اللواء أحمد رمضان، أنه فور ضبط أي من المخالفات يتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، لمنع التعديات والمخالفات لمن يستخدم مياه الشرب في رش الشوارع أو غسيل السيارات، بالإضافة الي سارقي المياه الذين يقومون بعمل توصيلات خفية، لافتا أن تلك المخالفات تكبد الشركة خسائر تكلفة إنتاج مياه مهدرة بسبب التعديات، موضحا أن ذلك يأتي في إطار الحرص على مياه الشرب ومقدرات الدولة ومواجهة المخالفين للقانون.

وأضاف اللواء أحمد رمضان، أن تلك المخالفات تستنزف موارد الشركة وتحرم مواطنين آخرين من حصولهم على الخدمات، مضيفا أننا مستمرون يومياً فى مواجهة تلك الممارسات تطبيقاً لمبدأ العدالة فى حصول المشتركين على جميع الخدمات بصورة قانونية، وحتى تستطيع شركة محافظات مياه القناة القيام بدورها على النحو الأمثل من أعمال الصيانة والتشغيل ورفع معدلات الجودة لتقديم خدمات متميزة وفضل للمواطنين " بالسويس، والإسماعيلية، وبورسعيد".

وأشار اللواء أحمد رمضان، أنه يتابع وبصفه مستمرة عملية ضبط جودة مياه الشرب على مستوى محافظات القناة الثلاث" السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد"، وتقديم بيان إحصائي بإجمالي عدد العينات التي يتم أخذها من المحطات والشبكات ودار العبادة والمدارس والمقاهي والمنازل، لعمل التحاليل المطلوبة "الكيميائية والميكروبيولوجية" يوميًا علي مدار الساعة، وذلك للتأكد من مدى صلاحيتها، وذلك استمرارا لتنفيذ الخطة التي تستهدف تقديم خدمات أفضل و متميزة لمواطني محافظات القناة الثلاث.