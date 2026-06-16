ڤاليو وEBRD يضخان 600 مليون جنيه لتوسيع التمويل الأخضر للأسر المصرية ودعم حلول الطاقة المستدامة

أعلنت شركة ڤاليو، المنصة الرائدة في مجال تكنولوجيا الخدمات المالية في مصر والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حصولها على تمويل بقيمة 600 مليون جنيه (ما يعادل 10.7 مليون يورو) من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، بهدف دعم جهود التحول الأخضر وتعزيز إتاحة حلول الطاقة المستدامة للأسر المصرية.

ويستهدف التمويل توسيع نطاق حصول العملاء على الأجهزة الموفرة للطاقة وحلول الطاقة الشمسية وغيرها من تقنيات الترشيد الأخضر، من خلال حلول تمويل مرنة وميسرة عبر منصة ڤاليو وشبكة شركائها من التجار، بما يسهم في تقليل استهلاك الطاقة وخفض التكاليف على الأسر، ودعم انتشار منتجات الطاقة النظيفة على مستوى الأفراد.

وأكدت الشركة أن هذه الشراكة تعكس ثقة المؤسسات المالية الدولية في نموذج أعمال ڤاليو وقدرتها على قيادة توسع التمويل الأخضر في قطاع التجزئة، مشيرة إلى أن التمويل الجديد سيسهم في تطوير منتجات تمويلية مخصصة للحلول الخضراء، وبناء محفظة قوية من التمويل المستدام، إلى جانب تعزيز آليات تقييم الفرص الاستثمارية المرتبطة بالتحول البيئي.



وأضافت أن المشروع يمثل خطوة مهمة نحو توسيع نطاق التمويل الأخضر ليشمل الأفراد والأسر، وليس فقط الشركات، بما يدعم جهود الدولة المصرية في التحول نحو اقتصاد منخفض الكربون، ويعزز من نمو سوق التمويل الاستهلاكي القابل للتوسع.



من جانبه، أعرب كريم رياض، الرئيس المالي لشركة ڤاليو، عن اعتزازه بالشراكة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، مؤكدًا أنها تعكس الثقة في قدرة الشركة على تقديم حلول تمويلية مبتكرة تدعم الاستدامة، وتتيح للعملاء اتخاذ قرارات شراء أكثر كفاءة وملاءمة للبيئة دون أعباء مالية كبيرة.



وأشار إلى أن هذا التعاون لا يقتصر على توفير التمويل فقط، بل يعكس كذلك قوة أنظمة التقييم الائتماني لدى ڤاليو وشفافية عملياتها التشغيلية، بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية في قطاع التكنولوجيا المالية.



يأتي هذا الاستثمار في إطار دعم توجهات الدولة نحو تعزيز التحول الأخضر وتوسيع استخدام حلول الطاقة المتجددة، إلى جانب ترسيخ دور قطاع التمويل الاستهلاكي كأحد المحركات الداعمة للنمو الاقتصادي المستدام في مصر.