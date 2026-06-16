قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ليست ضيفاً بل شريك أساسي .. لماذا مصر على طاولة الكبار في الـG7؟
بمناسبة عيد ميلاده .. المستشار الألماني يُهدي ترامب قميص منتخب بلاده في قمة G7
ترامب : مضيق هرمز مفتوح بالكامل بحلول الجمعة
الرئيس السيسي يشدد على تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق إنهاء الحرب في غزة
اللهم احفظ رئيس جمهوريتنا.. دعاء خالد الجندي فى استقبال العام الهجري الجديد
مستبعد .. الولايات المتحدة ترفض طلب إسرائيل بشأن إيران
أحمد داود : إذما والكراش تجربة مختلفة .. وأتمنى تقديم أفلام كثير العام المقبل | حوار
مصر للطيران تعلن عودة رحلاتها إلى الكويت اعتبارًا من الغد
مش عايزة تغششنا .. ضبط 6 طلاب إعدادية رشقوا منزل معلمة بالحجارة في الجيزة
كورتوا : التعادل مع مصر نتيجة عادلة .. واجهنا منتخبًا قويًا
الرئيس السيسي يؤكد اعتزازه بمسار العلاقات مع ألمانيا شريكًا تنمويًا لمصر
وزير الأوقاف: الهجرة النبوية مدرسة متجددة في التضحية والانتماء وبناء الإنسان
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

"سبيس إكس" تواصل الصعود بعد الطرح العام وتقترب من تجاوز قيمة "أمازون" السوقية

سبيس إكس"
سبيس إكس"
أ ش أ

 واصلت أسهم شركة «سبيس إكس» المملوكة لرجل الأعمال والملياردير الأمريكي إيلون ماسك، مكاسبها بعد الطرح العام الأولي، الأسبوع الماضي، وارتفعت بأكثر من 8% خلال التعاملات المبكرة اليوم /الثلاثاء/؛ ما يضع الشركة على مسار تجاوز «أمازون» من حيث القيمة السوقية لتصبح خامس أكبر شركة في العالم.

وكان السهم مرتفعًا بنسبة 8.5% إلى 208.90 دولار، ليقفز بأكثر من 54% فوق سعر الطرح العام الأولي البالغ 135 دولارًا للسهم، ما يمنح الشركة قيمة سوقية تبلغ نحو 2.75 تريليون دولار إذا استمرت هذه المكاسب، بحسب ما أوردته منصة "إنفيستنج" الاقتصادية.

وتبلغ القيمة السوقية لشركة «أمازون» 2.66 تريليون دولار، فيما تصل قيمة «مايكروسوفت» إلى 2.95 تريليون دولار، بينما تتجاوز القيمة السوقية لأكبر 3 شركات في العالم مستوى 4 تريليونات دولار.

وقالت إيبيك أوزكارديسكايا، كبيرة محللي الأسواق في بنك «سويسكوت»: «إن هذا التقييم لا يبدو منطقيًا على الإطلاق في الوقت الحالي.. الناس يشترون أسهم سبيس إكس على أساس توقع أن يقوم آخرون بالشراء أيضًا ويدفعوا السعر إلى مستويات أعلى، وهذا يعد مضاربة».

وسجلت الشركة مبيعات بقيمة 18.67 مليار دولار خلال العام الماضي، وصافي خسائر بلغ 4.94 مليار دولار بعد اندماجها مع شركة «إكس إيه آي» الخاسرة، وذلك على النقيض من العديد من شركات التكنولوجيا الكبرى في سوق الأسهم الأمريكية التي حققت نتائج مالية قوية.

ومن المقرر أن يبدأ تداول عقود الخيارات الخاصة بأسهم «سبيس إكس» في أقرب وقت يوم الثلاثاء، مع توقعات بأن تكون التعاملات الأولية كثيفة ومتقلبة ومرتفعة التكلفة.

وقال محللون ومديرو محافظ استثمارية إن المستثمرين ينبغي أن يستعدوا لتقلبات كبيرة، خصوصًا في المراحل الأولى من إدراج «سبيس إكس» كشركة عامة، نظرًا لمحدودية الأسهم المتاحة للتداول وارتفاع التقييمات.

وقد يستمر صعود السهم مع الاستعداد لإدراجه السريع ضمن مؤشر «ناسداك 100»، وهو ما سيجعله من المكونات الرئيسية للصناديق الاستثمارية السلبية والصناديق المتداولة التي تتبع المؤشر، مما يخلق مصدرًا جديدًا للطلب على أسهم الشركة.

وتم تداول أسهم «سبيس إكس» بقيمة تجاوزت 3 مليارات دولار في التعاملات المبكرة اليوم الثلاثاء، وهو حجم تداول يفوق عدة مرات إجمالي أحجام التداول في أسهم «إنفيديا» و«مايكروسوفت» و«تسلا» و«أبل» مجتمعة.

وفي المقابل، تراجعت أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى الأخرى، بما في ذلك «إنفيديا» و«ألفابت»، بشكل طفيف.

أسهم شركة «سبيس إكس الطرح العام وارتفعت القيمة السوقي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2026

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 برقم الجلوس والاسم ..ترقبوها هنا

الذهب

الحق اشتري..سعر الذهب نزل 75 جنيها في الجرام

جامعة الإسكندرية

جدل واسع.. القصة الكاملة لأزمة مستشفى الشاطبي الجامعي

منتخب مصر

بعد التعادل مع بلجيكا.. موعد مباراة مصر ونيوزيلندا في كأس العالم 2026

البنزين

بعد آخر تحديث… أسعار البنزين اليوم الثلاثاء

ارشيفية

بشرى سارة لأصحاب المعاشات.. تطبيق الزيادة السنوية الجديدة في هذا الموعد

أرشيفية

متوسط المعاش في مصر 5200 جنيه.. نقابة أصحاب المعاشات تكشف مفاجأة

رجل علي كرسي متحرك

كشفوه.. شحات على كرسي متحرك يهرب خوفا من الكلاب

ترشيحاتنا

استشاري صحة نفسية

استشاري صحة نفسية: السوشيال ميديا ساهمت في انتشار المقارنات المستمرة بين الأشخاص

روسيا وأوكرانيا

بوهدان بوبوف: روسيا هي التي بدأت العدوان على أوكرانيا وتسببت في مقتل المدنيين

خبير أزياء

موديلات "البوكس فيت".. خبير أزياء يكشف أحدث صيحات الموضة في 2026

بالصور

نشرة المرأة والمنوعات | هل السمكة الحديدية علاج لنقص الحديد؟ .. أشياء في منزلك ترفع درجة الحرارة في الصيف

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

بعد تصدرها التريند| شاهد.. أحدث إطلالات صبا مبارك

بعد تصدرها التريند.. صور لـ صبا مبارك
بعد تصدرها التريند.. صور لـ صبا مبارك
بعد تصدرها التريند.. صور لـ صبا مبارك

الشرقية ترفع درجة الاستعدادات القصوى لانطلاق ماراثون امتحانات الثانوية العامة

اجتماع
اجتماع
اجتماع

القوات المسلحة تحتفل بالعام الهجرى الجديد 1448هـ

صورة من الاحتفالية
صورة من الاحتفالية
صورة من الاحتفالية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: هل انتصرت إيران في الحرب؟

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: القرن الأفريقي عمق إستراتيجي للأمن القومي المصري

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الدولة المارقة على الطريقة الأمريكية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: صناعة الكذب .. مصانع الوعي الزائف ومواسم حصاد العار!

د. عصام محمد عبد القادر - رئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: عن نقيصة الغش في الامتحانات أتحدث

المزيد