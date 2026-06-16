"سبيس إكس" تواصل الصعود بعد الطرح العام وتقترب من تجاوز قيمة "أمازون" السوقية

واصلت أسهم شركة «سبيس إكس» المملوكة لرجل الأعمال والملياردير الأمريكي إيلون ماسك، مكاسبها بعد الطرح العام الأولي، الأسبوع الماضي، وارتفعت بأكثر من 8% خلال التعاملات المبكرة اليوم /الثلاثاء/؛ ما يضع الشركة على مسار تجاوز «أمازون» من حيث القيمة السوقية لتصبح خامس أكبر شركة في العالم.

وكان السهم مرتفعًا بنسبة 8.5% إلى 208.90 دولار، ليقفز بأكثر من 54% فوق سعر الطرح العام الأولي البالغ 135 دولارًا للسهم، ما يمنح الشركة قيمة سوقية تبلغ نحو 2.75 تريليون دولار إذا استمرت هذه المكاسب، بحسب ما أوردته منصة "إنفيستنج" الاقتصادية.

وتبلغ القيمة السوقية لشركة «أمازون» 2.66 تريليون دولار، فيما تصل قيمة «مايكروسوفت» إلى 2.95 تريليون دولار، بينما تتجاوز القيمة السوقية لأكبر 3 شركات في العالم مستوى 4 تريليونات دولار.

وقالت إيبيك أوزكارديسكايا، كبيرة محللي الأسواق في بنك «سويسكوت»: «إن هذا التقييم لا يبدو منطقيًا على الإطلاق في الوقت الحالي.. الناس يشترون أسهم سبيس إكس على أساس توقع أن يقوم آخرون بالشراء أيضًا ويدفعوا السعر إلى مستويات أعلى، وهذا يعد مضاربة».

وسجلت الشركة مبيعات بقيمة 18.67 مليار دولار خلال العام الماضي، وصافي خسائر بلغ 4.94 مليار دولار بعد اندماجها مع شركة «إكس إيه آي» الخاسرة، وذلك على النقيض من العديد من شركات التكنولوجيا الكبرى في سوق الأسهم الأمريكية التي حققت نتائج مالية قوية.

ومن المقرر أن يبدأ تداول عقود الخيارات الخاصة بأسهم «سبيس إكس» في أقرب وقت يوم الثلاثاء، مع توقعات بأن تكون التعاملات الأولية كثيفة ومتقلبة ومرتفعة التكلفة.

وقال محللون ومديرو محافظ استثمارية إن المستثمرين ينبغي أن يستعدوا لتقلبات كبيرة، خصوصًا في المراحل الأولى من إدراج «سبيس إكس» كشركة عامة، نظرًا لمحدودية الأسهم المتاحة للتداول وارتفاع التقييمات.

وقد يستمر صعود السهم مع الاستعداد لإدراجه السريع ضمن مؤشر «ناسداك 100»، وهو ما سيجعله من المكونات الرئيسية للصناديق الاستثمارية السلبية والصناديق المتداولة التي تتبع المؤشر، مما يخلق مصدرًا جديدًا للطلب على أسهم الشركة.

وتم تداول أسهم «سبيس إكس» بقيمة تجاوزت 3 مليارات دولار في التعاملات المبكرة اليوم الثلاثاء، وهو حجم تداول يفوق عدة مرات إجمالي أحجام التداول في أسهم «إنفيديا» و«مايكروسوفت» و«تسلا» و«أبل» مجتمعة.

وفي المقابل، تراجعت أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى الأخرى، بما في ذلك «إنفيديا» و«ألفابت»، بشكل طفيف.