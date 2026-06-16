"الأعلى للإعلام": إلزام جميع الوسائل الإعلامية بمنع ظهور محمد الغيطي لمدة شهر

قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز، الموافقة على توصيات لجنة الشكاوى، برئاسة الإعلامي عصام الأمير وكيل المجلس، بإلزام جميع الوسائل الإعلامية الخاضعة لأحكام قانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم 180 لسنة 2018 بمنع ظهور محمد الغيطي، مقدم برنامج "البصمة" على قناة "الشمس"، لمدة شهر، وذلك على خلفية ما تضمنته حلقة البرنامج المذاعة بتاريخ 10 يونيو الجاري من انتهاك لحرمة الحياة الخاصة للفنان القدير الراحل عبدالعزيز مخيون.

يأتي هذا القرار بناء على تقرير الإدارة العامة للرصد بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والتي أثبتت تضمين محتوى الحلقة مخالفات الأحكام القانون رقم 180 لسنة 2018، وكذلك جلسة الاستماع، التي عُقدت أمس، بحضور الممثل القانوني لقناة "الشمس".