الزمالك يواصل التوسع في أكاديميات كرة القدم بافتتاح فروع جديدة

يواصل نادي الزمالك تنفيذ استراتيجيته الهادفة إلى التوسع في نشر أكاديميات كرة القدم بمختلف المحافظات، من خلال زيادة عدد الفروع واكتشاف المواهب الواعدة، بما يدعم قطاع الناشئين ويعزز من قاعدة الممارسين للعبة في جميع أنحاء الجمهورية.

وشهد زياد البارودي، مدير أكاديميات نادي الزمالك الخارجية، اجتماعًا تنسيقيًا لمتابعة الترتيبات الخاصة بافتتاح عدد من الفروع الجديدة خلال الفترة المقبلة، ضمن خطة النادي الرامية إلى توسيع نطاق الأكاديميات والوصول إلى أكبر عدد من المواهب.

ومن المقرر افتتاح عدة فروع جديدة بمحافظة القاهرة في مناطق شبرا مصر، وحلوان، وشيراتون، والقطامية، ومصر الجديدة، إلى جانب افتتاح فروع بمحافظة الشرقية في مدن العاشر من رمضان، وفاقوس، وبلبيس، وكفر صقر، بالإضافة إلى فروع جديدة بمحافظة القليوبية في مدن العبور، وبنها، ومسطرد.

ويأتي هذا التوسع في إطار رؤية نادي الزمالك الهادفة إلى توفير بيئة رياضية متميزة للناشئين تحت إشراف فني وإداري متخصص، بما يسهم في اكتشاف وصقل المواهب الواعدة وإعدادها بالشكل الأمثل.

ومن المنتظر افتتاح هذه الفروع خلال الفترة المقبلة، ضمن خطة النادي المستمرة لتوسيع قاعدة الأكاديميات وترسيخ اسم الزمالك في مختلف محافظات الجمهورية، بما يخدم مستقبل قطاع كرة القدم بالنادي ويدعم مسيرة اكتشاف المواهب.