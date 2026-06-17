الأنبا كاراس يدشن كنيسة الشهيد مارجرجس ويُرسم 13 شماسًا للخدمة

دشّن نيافة الأنبا كاراس أسقف إيبارشية بنسلڤانيا وديلاوير وميريلاند ووست ڤيرجينيا، كنيسة الشهيد مارجرجس بولاية مينيسوتا.

تدشين كنيسة الشهيد مارجرجس

ودشن المذبح الأوسط على اسم الشهيد مارجرجس، إلى جانب تدشين شرقية الهيكل البانطوكراتور (حضن الآب)، والأيكونستاس (حامل الأيقونات)، بالإضافة إلى الأيقونات الموجودة في صحن الكنيسة وجرن المعمودية، وعدد من الأواني لخدمة المذبح بذات الكنيسة.

شارك في صلوات التدشين والقداس الذي تلاها الأب كاهن الكنيسة، وعدد من الآباء كهنة الإيبارشية، وخورس الشمامسة، وأعداد من الشعب.

عقب صلاة الصلح، صلى نيافته صلوات رسامة اثنين من أبناء الكنيسة ذاتها شمامسة في رتبة إبصالتس (مرتل)، و ٦ آخرين شمامسة في رتبة أغنسطس (قارئ)، بالإضافة إلى ٥ شمامسة آخرين في رتبة إيبودياكون (مساعد شماس)، وذلك للخدمة بها.