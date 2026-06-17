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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

انطلاق فيلم THE MORTUARY ASSISTANT في دور العرض المصرية

THE MORTUARY ASSISTANT
THE MORTUARY ASSISTANT
محمد نبيل

ينطلق فيلم الرعب والإثارة THE MORTUARY ASSISTANT إلى دور العرض غدا يوم 18 يونيو.

ويستند الفيلم إلى لعبة الفيديو الشهيرة التي حققت إشادة واسعة، لكنه يوسّع عالمها من خلال قصة جديدة كليًا تتعمق في الكيانات الشيطانية التي تسيطر على البلدة، والأسرار المرعبة المختبئة داخل مشرحة River Fields.

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تتمحور الأحداث حول ريبيكا أوينز، التي تجسد شخصيتها ويلا هولاند، والتي أمضت العام الماضي في محاولة التعافي نفسيًا، بالتزامن مع استكمال تدريبها كفنية مختصة برعاية الموتى. لكن وظيفتها الجديدة في مشرحة River Fields تحت إشراف ريموند ديلفر، الذي يؤدي دوره المرشح لجائزة الإيمي بول سباركس، سرعان ما تتحول إلى كابوس. فما يبدأ كمهام اعتيادية داخل المشرحة يتصاعد إلى سلسلة من الأحداث المرعبة، بعدما تضطر ريبيكا إلى مواجهة ظواهر غامضة لا يمكن تفسيرها.

الفيلم من إخراج جيريميا كيب، وسيناريو تريسي بيبي بالتعاون مع براين كلارك، مبتكر لعبة الفيديو الأصلية. ويعد الفيلم بتقديم تجربة سينمائية مشوقة تمزج بين التوتر النفسي والرعب الخارق للطبيعة. كما يشارك في البطولة جون آدامز، ومارك ستيجر في دور الكيان المرعب The Mimic، وكينا فيرجسون في دور كيلي، ليقدموا معًا فريقًا تمثيليًا يضفي الحياة على هذه الحكاية المرعبة.

ويقدم THE MORTUARY ASSISTANT تجربة رعب متواصلة ومشحونة بالتوتر، ستظل تطارد المشاهدين حتى بعد النهاية.

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THE MORTUARY ASSISTANT فيلم THE MORTUARY ASSISTANT عروض THE MORTUARY ASSISTANT

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