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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

عبد الصادق: تقدم جامعة القاهرة أكثر من 206 مراكز عالميًا يعكس نجاح البحث العلمي

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

أكد محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة، أن التقدم الذي حققته الجامعة في تصنيف الجامعات العالمي «يو إس نيوز 2026» يعكس ثمرة عمل مؤسسي متكامل واستثمار طويل الأمد في البحث العلمي وتطوير الباحثين والبنية التحتية الأكاديمية، مشيرًا إلى أن ما تحقق لا يقتصر على مجرد تقدم رقمي في التصنيف، بل يمثل نتاج جهود متواصلة لتعزيز جودة الأداء الأكاديمي والبحثي.

جامعة القاهرة تقدمت أكثر من 206 مراكز مقارنة بالسنوات الماضية

وأوضح «عبد الصادق»، خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج “هذا الصباح”، المذاع عبر قناة “إكسترا نيوز”، اليوم الخميس، أن جامعة القاهرة تقدمت أكثر من 206 مراكز مقارنة بالسنوات الماضية، بعدما كانت تحتل المركز 427 عالميًا قبل عدة سنوات، مؤكدًا أن هذا الإنجاز جاء بفضل جهود آلاف أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والباحثين والعاملين والطلاب، إلى جانب السياسات الواضحة التي تتبناها الجامعة لدعم البحث العلمي وتعزيز التعاون مع الجامعات العالمية المرموقة وتشجيع الابتكار والبحوث البينية وربط الأبحاث باحتياجات المجتمع.

وقال رئيس الجامعة إن الحفاظ على التقدم المحقق يتطلب العمل المستمر وفق رؤية استراتيجية لا تعتمد فقط على ترتيب الجامعة في التصنيفات الدولية، بل ترتكز على إنتاج معرفة مؤثرة وإعداد خريجين قادرين على المنافسة في سوق العمل المحلي والدولي، فضلًا عن تقديم حلول عملية تسهم في خدمة المجتمع ودعم خطط التنمية.

وأضاف أن الجامعة تنظر إلى ما تحقق باعتباره خطوة جديدة ضمن مسار طويل يستهدف ترسيخ مكانة جامعة القاهرة كجامعة صانعة للمستقبل، تسهم بفاعلية في اقتصاد المعرفة الذي تتبناه الدولة المصرية، لافتًا إلى أن التقدم الملحوظ في عدد من التخصصات الدقيقة، مثل الأدوية والسموم والرياضيات وعلوم البوليمرات، يعكس قوة المدارس العلمية والبحثية داخل الجامعة وقدرتها على المنافسة الدولية وإنتاج أبحاث ذات تأثير عالمي حقيقي.

واختتم عبد الصادق تصريحاته بالتأكيد على أن جامعة القاهرة ستواصل العمل على تطوير منظومتها التعليمية والبحثية، بما يضمن تحقيق المزيد من النجاحات والإنجازات خلال السنوات المقبلة، وتعزيز دورها الريادي على المستويين الإقليمي والدولي.

جامعة القاهرة رئيس جامعة القاهرة محمد سامي عبد الصادق

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