جامعة القاهرة تواصل صعودها العالمي في تصنيف U.S. News 2026 وتتقدم 27 مركزًا

في إنجاز دولي جديد يعكس قوة الأداء الأكاديمي والبحثي لجامعة القاهرة وريادتها على المستويين الإقليمي والدولي، حققت الجامعة تقدمًا ملحوظًا في تصنيفU.S. News & World Report 2026، حيث جاءت في المركز 221 عالميًا، متقدمة من المركز 248 عالميًا في إصدار عام 2025، مع احتفاظها بالمركز الأول بين الجامعات المصرية والثاني على مستوى القارة الأفريقية.

وأكد الدكتور محمد سامي عبدالصادق، رئيس جامعة القاهرة، أن هذا الإنجاز يمثل تتويجًا لجهود الجامعة في تنفيذ استراتيجيتها الطموحة لتطوير التعليم والبحث العلمي وتعزيز التنافسية الدولية، ويعكس المكانة المتنامية للجامعة كواحدة من أبرز المؤسسات الأكاديمية والبحثية على المستويين الإقليمي والدولي.

وقال رئيس الجامعة إن التقدم المستمر في التصنيفات الدولية المرموقة يؤكد نجاح السياسات التي تبنتها الجامعة خلال السنوات الأخيرة لدعم الباحثين، وتطوير البنية التحتية البحثية، وتشجيع النشر العلمي الدولي، وتعزيز التعاون مع الجامعات والمؤسسات البحثية المرموقة حول العالم، بما ينعكس على جودة المخرجات العلمية وتأثيرها الدولي.



وأضاف أن جامعة القاهرة لا تستهدف مجرد تحسين ترتيبها في التصنيفات العالمية، وإنما تسعى إلى بناء منظومة أكاديمية وبحثية متكاملة تقوم على الابتكار وإنتاج المعرفة وخدمة المجتمع، بما يدعم جهود الدولة المصرية في بناء اقتصاد قائم على المعرفة ويعزز من قدرتها التنافسية عالميًا.

وأشار الدكتور محمد سامي عبد الصادق إلى أن الجامعة حققت خلال السنوات الأخيرة قفزات متتالية في التصنيف، حيث ارتفع ترتيبها العالمي من المركز 427 عام 2020 إلى 392 عام 2021 ثم 363 عام 2022، قبل أن تتقدم إلى 271 عالميًا في 2024 ثم 248 عالميًا في 2025 وصولًا إلى 221 عالميًا في إصدار 2026، بما يؤكد استدامة مسار التطور والتقدم الذي تشهده الجامعة.

ومن جانبه، أوضح الدكتور محمود السعيد، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، أن نتائج التصنيف تعكس التطور الكبير في جودة الإنتاج العلمي للجامعة وارتفاع معدلات النشر الدولي والتعاون البحثي مع المؤسسات العالمية، مؤكدًا أن الجامعة مستمرة في تنفيذ خططها لتعزيز الابتكار والبحوث البينية وربط البحث العلمي باحتياجات المجتمع وأولويات التنمية.

وعلى مستوى التخصصات العلمية، حققت جامعة القاهرة نتائج استثنائية عززت من حضورها الدولي، حيث جاءت ضمن أفضل 50 تخصصًا عالميًا في ثلاثة مجالات رئيسية، إذ احتلت المركز 13 عالميًا في علم الأدوية والسموم (Pharmacology and Toxicology)، والمركز 31 عالميًا في الرياضيات (Mathematics)، والمركز 47 عالميًا في علوم البوليمرات (Polymer Science).

كما جاءت الجامعة ضمن أفضل 100 تخصص عالميًا في عدد من المجالات المهمة، حيث احتلت المركز 59 عالميًا في علوم النبات والحيوان، والمركز 66 عالميًا في علوم وتكنولوجيا الأغذية، والمركز 70 عالميًا في الصحة العامة والبيئية والمهنية، والمركز 88 عالميًا في العلوم الزراعية، والمركز 96 عالميًا في الأحياء والكيمياء الحيوية.

وواصلت الجامعة حضورها المتميز ضمن أفضل 200 تخصص عالميًا، محققة المركز 138 عالميًا في علم الأحياء الدقيقة، و161 عالميًا في الكيمياء، و185 عالميًا في الطب الإكلينيكي، و189 عالميًا في هندسة الموارد المائية، و197 عالميًا في العلوم والتكنولوجيا الخضراء والمستدامة.

ويُعد تصنيف U.S. News & World Report أحد أكثر التصنيفات الدولية تأثيرًا في تقييم الجامعات عالميًا، إذ يعتمد بصورة أساسية على مؤشرات الأداء البحثي، والسمعة الأكاديمية العالمية والإقليمية، وتأثير الأبحاث العلمية، ومعدلات الاستشهادات المرجعية، ونسبة الأبحاث الأعلى استشهادًا عالميًا، ومستوى التعاون الدولي، والنشر العلمي في المجلات ذات التأثير المرتفع.