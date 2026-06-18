البرنامج التدريبي للغة العربية بآسيا الوسطى يصل محطته الأخيرة في أذربيجان

انطلقت بالعاصمة الأذربيجانية باكو أعمال المحطة السادسة والأخيرة من برنامج "سلطان بن عبد العزيز آل سعود العالمي للتدريب اللغوي: اللغة العربية في آسيا الوسطى"، الذي تنفذه منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، بالشراكة مع مؤسسة سلطان بن عبد العزيز آل سعود الخيرية، وبالتعاون مع مكتب الإيسيسكو الإقليمي في باكو، وجامعة باكو الأوراسية.

وافتتحت أعمال البرنامج الذي يستمر ثلاثة أيام، بكلمات لممثلي جامعة باكو الأوراسية، ومؤسسة سلطان بن عبد العزيز آل سعود الخيرية، والإيسيسكو، إذ شددوا فيها على أهمية التعاون بين المؤسسات العلمية والخيرية والدولية من أجل دعم المكانة العالمية للغة العربية وثقافتها المتميزة.

دعم المكانة العالمية للغة العربية

ويشهد البرنامج تنظيم خمس ورشات عمل تخصصية، يؤطَّرها الدكتور أدهم حموية، مسؤول قسم التنمية اللغوية بمركز الإيسيسكو للغة العربية للناطقين بغيرها، لفائدة عدد من أساتذة الجامعات الأذرية المعنية بتعليم العربية، حيث سيتم استعراض أبرز التوجهات الحديثة في تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها، والتحديات التي تواجه ذلك في أذربيجان.

يذكر أن "برنامج سلطان بن عبد العزيز آل سعود العالمي للتدريب اللغوي: اللغة العربية في آسيا الوسطى"؛ انطلق في شهر سبتمبر من العام 2025، وشملت محطاته خمس دول، هي: قرغيزستان، وكازاخستان، وباشكورتستان، وأوزبكستان، وأذربيجان.