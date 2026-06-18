مسام يتلف 5926 قطعة من الألغام والمخلفات الحربية في باب المندب غربي اليمن

نفذ مشروع «مسام» لنزع الألغام – اليمن، عملية إتلاف وتفجير آمن لـ 5926 قطعة من مخلفات الحرب غير المنفجرة في منطقة باب المندب بمحافظة تعز غربي اليمن، في إطار جهوده الرامية إلى حماية المدنيين وتطهير الأراضي اليمنية من الألغام والذخائر الخطرة.

وأوضح المشروع -في بيان أوردته وكالة الأنباء اليمنية (سبأنت) اليوم الخميس- أن العملية نفذها فريق المهمات الخاصة الثاني التابع لـ«مسام»، بعد استكمال إجراءات النقل والتجهيز والتأمين وفق المعايير المعتمدة في عمليات التخلص الآمن من الذخائر والمتفجرات.

وشملت المواد التي جرى إتلافها 116 قذيفة متنوعة، و2722 فيوزاً متنوعاً، و2971 طلقة متنوعة، و42 لغماً مضاداً للأفراد، و56 لغماً مضاداً للدبابات، وقنبلتين يدويتين، و8 عبوات ناسفة، إضافة إلى 4 صواريخ متنوعة، ليصل إجمالي ما تم التخلص منه إلى 5926 قطعة من مخلفات الحرب.

وقال قائد فريق المهمات الخاصة الثاني في مشروع «مسام»، المهندس أديب رجب، إن هذه الكمية جُمعت بواسطة فرق المشروع العاملة في مناطق الساحل الغربي لليمن خلال الشهرين الماضيين، ضمن عمليات المسح والتطهير المستمرة للمناطق الملوثة بالألغام والذخائر غير المنفجرة.