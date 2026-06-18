خبيرة تجميل: الريموفر بيشيل الجل بطريقة تقنية دقيقة

قالت إيمي تاتو خبيرة التجميل، إنّ المواد المستخدمة في الجل والمونيكير ليست استثناءً عن باقي مستحضرات التجميل، موضحة أن كل المنتجات التجميلية تحتوي على مكونات كيميائية، قائلة: «الفاونديشن ده مش كيميكالز؟ الروج مش كيميكالز؟»، مشيرة إلى أن هذه المواد تدخل ضمن الاستخدام التجميلي اليومي الطبيعي.

الجل والحناء

وأضافت في مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج "90 دقيقة"، عبر قناة "المحور"، أنّ المقارنة بين الجل والحناء ليست دقيقة، موضحة أن حتى الحناء يتم تصنيعها في بعض الأحيان بمواد مضافة مثل «بروكسيد 10»، مؤكدة أن الفكرة ليست في الأصل الطبيعي أو الصناعي بل في طريقة الاستخدام والتعامل مع المنتج.

استخدام الأجهزة الحديثة

وشددت على أن المشكلة الحقيقية تكمن في الاستخدام غير المهني، قائلة: «لو حد مش بروفيشنال هيدمر الإيد هيدمر الضافر وهيخليها بكتيريا من تحت»، موضحة أن إزالة الجل تحتاج إلى أدوات وتقنيات خاصة مثل «الريموفر (Remover)» سواء بطريقة يدوية أو باستخدام الأجهزة الحديثة.

واعترفت بأنها لا تعرف التركيب الكيميائي الدقيق لمادة الريموفر، قائلة: «ماقدرش أكذب عليكي وأقولك أنا عارفة هي معمولة من إيه»، لكنها أكدت أن استخدامها يكون سطحيًا وخارجيًا فقط ولا يدخل إلى الجسم، مضيفة: «إيه اللي هيدخلها؟ دي كلها حاجات سطحية».

كما أوضحت أن من أهم القواعد في المهنة هي «إدي العيش لخبازه»، وأن العمل في التجميل يحتاج إلى تدريب متخصص وكورسات احترافية، مشيرة إلى أنها حصلت على تدريبات من الإمارات وطبقتها عملياً.