أستاذ أمراض صدرية: الفيروسات تُستخدم كأسلحة بيولوجية

قال الدكتور حسام حسني، أستاذ أمراض الصدر بجامعة القاهرة، إن فيروس كورونا اكتُشف قبل جائحة كوفيد-19، مؤكدًا أن الفيروس لم يظهر مع الجائحة، وإنما كان موجودًا منذ سنوات.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»، المذاع عبر قناة «الحياة»،: «هذا الفيروس لم يظهر مع كوفيد-19، لا.. هذا الفيروس موجود من زمان».

ولفت إلى أن الجدل الحالي يرتبط بعمليات تطوير الفيروس، قائلًا: «ما يتحدثون عنه هو أن التطور الذي حدث لهذا الفيروس ليس تطورًا طبيعيًا في الخفاش، وإنما تطور معملي».

وأوضح أن فيروس كورونا موجود منذ فترة طويلة، وأن بعض فصائله ارتبطت بمتلازمة الشرق الأوسط الناتجة عن الجمال وغيرها، مضيفًا: «الكورونا فيروس موجودة وكان لها تأثيرات».

وأضاف أن التساؤلات المثارة حاليًا ترتبط بمكان تحور الفيروس، وما إذا كان قد حدث داخل المعامل أم بصورة طبيعية داخل الخفافيش.

وعلق قائلًا: «هذا الوباء حدث، وأصاب ما أصابه، وفقدنا كثيرًا من الأعزاء والأصدقاء بسببه، ولكن تعامل الدولة المصرية معه كان في منتهى الحكمة».

ونوّه إلى توفير الدولة مختلف الأدوية واعتمادها بروتوكولات علاجية فعالة، مؤكدًا: «كنا موفرين كل أنواع الأدوية، وكانت بروتوكولاتنا العلاجية سباقة دائمًا، وكثير من الدول كانت تتبعنا في بروتوكولاتنا العلاجية».

وتطرق إلى أسباب تطوير الفيروسات معمليًا، باعتبارها سلاحًا بيولوجيًا يُستخدم في الحروب، قائلًا: «الحروب الآن لم تعد حروبًا تقليدية ولا نووية، بل أصبحت الأسلحة البيولوجية تُستخدم لتدمير أجزاء من العالم اقتصاديًا أو سياسيًا».

وأشار إلى عمل بعض المعامل على مستوى العالم في مجال تطوير الفيروسات، معقبًا: «في أحد المعامل بإحدى الدول الأوروبية تمت سرقة 20 فيروسًا منه خلال الأشهر الثلاثة الماضية، وكانت في منتهى الفتك».