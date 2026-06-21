مطالب بفتح تحقيق في ملابسات إنهاء عروس لحياتها بسبب القروض بالإسماعيلية

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي حالة من الحزن والتفاعل الواسع عقب تداول أنباء انتحار الشابة "فاطمة" من فتيات منطقة سرابيوم بمحافظة الإسماعيلية، وسط مطالبات بفتح تحقيق عاجل لكشف ملابسات الواقعة والوقوف على حقيقة ما أثير بشأن تعرضها لضغوط مالية ونفسية خلال الفترة الأخيرة، خاصة أنها كانت تستعد لاتمام عرسها خلال 3 أشهر.

وبحسب روايات متداولة، كانت الشابة تعمل من أجل إعالة نفسها وتوفير متطلبات حياتها، قبل أن تواجه أزمة مالية متصاعدة، حيث أشار متداولون إلى أنها تعرضت لضغوط تتعلق بسداد أقساط خاصة بعملاء آخرين، وأنها استنفدت مدخراتها الشخصية، فضلاً عن لجوئها للحصول على قروض بأسماء بعض أفراد أسرتها، الأمر الذي أدى إلى تفاقم أزمتها.

وأثارت الواقعة حالة من الغضب بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين طالبوا الجهات المختصة بسرعة التحقيق في صحة ما تم تداوله، ومراجعة الإجراءات المتبعة داخل الجمعية المشار إليها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حال ثبوت وجود أي مخالفات أو تجاوزات.

كما دعا متابعون إلى تشديد الرقابة على أنشطة جمعيات وبرامج التمويل والإقراض، والتأكد من التزامها بالقوانين والضوابط المنظمة، حفاظًا على حقوق المواطنين ومنع تكرار مثل هذه الوقائع.

ولم تصدر حتى الآن بيانات رسمية توضح تفاصيل الواقعة أو نتائج أي تحقيقات بشأنها، فيما يترقب الرأي العام ما ستسفر عنه الإجراءات التي قد تتخذها الجهات المعنية لكشف حقيقة الملابسات المحيطة بالحادث.

وتبقى جميع المعلومات المتداولة بشأن أسباب الوفاة أو المسؤولية عنها في انتظار ما ستكشفه التحقيقات الرسمية والجهات المختصة.