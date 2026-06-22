أسعار الفضة تتماسك رغم الضغوط البيعية مع انحسار التوترات الجيوسياسية

سجلت أسعار الفضة ارتفاعا خلال التعاملات الأوروبية اليوم /الاثنين/ مستفيدة من تحسن معنويات المستثمرين مع متابعة تطورات المفاوضات الأمريكية - الإيرانية، في حين تواصل المؤشرات الفنية الإشارة إلى سيطرة الاتجاه التصحيحي الهابط على السوق.

وارتفعت الفضة المقومة بالدولار إلى نحو 66.35 دولاراً للأوقية، مدعومة بتراجع المخاوف الجيوسياسية في الشرق الأوسط، وفق بيانات أسواق المعادن.

على الصعيد الفني، لا تزال الفضة تواجه ضغوطاً بيعية، إذ تتداول دون المتوسطين المتحركين البسيطين لـ20 يوماً و100 يوم، وهو ما يعكس استمرار الحركة التصحيحية للأسعار ضمن اتجاه هابط أوسع نطاقا.

وتشير المؤشرات الفنية إلى أن تحركات الفضة خلال الفترة المقبلة ستظل رهينة قدرة الأسعار على اختراق مستويات المقاومة الرئيسية، في ظل استمرار حالة الترقب في الأسواق العالمية لتطورات الأوضاع الجيوسياسية ومسار المفاوضات الأمريكية الإيرانية، وما قد يترتب عليها من تأثيرات على توجهات المستثمرين نحو الأصول الآمنة.