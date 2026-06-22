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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

المركز القومي للبحوث ينظم قافلة توعوية لدعم قطاع صناعة البلاستيك بمدينة العبور

القومي للبحوث
القومي للبحوث
نهلة الشربيني

في إطار توجهات المركز القومي للبحوث نحو تعزيز الشراكة الفعالة بين البحث العلمي والقطاع الصناعي، ونقل المخرجات البحثية والتكنولوجيات الحديثة إلى مواقع الإنتاج بما يسهم في دعم الصناعة الوطنية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، نظم قسم التعبئة والتغليف بمعهد بحوث الصناعات الكيماوية بالمركز قافلة توعوية بعنوان "تكنولوجيا تصنيع العبوات البلاستيكية للأغراض المختلفة" إلى مقر الشركة العالمية للبلاستيك (شاركي) بمدينة العبور، وذلك يوم الأربعاء الموافق 17 يونيو 2026. 

وتأتي هذه القافلة تحت رعاية الأستاذ الدكتور ممدوح معوض، رئيس المركز القومي للبحوث والقائم بتيسير أعمال رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، والأستاذة الدكتورة نبيلة عبد المقصود، رئيس لجنة التنمية المجتمعية والقوافل التوعوية، وبدعم مستمر من الأستاذ الدكتور أحمد محمود يوسف عميد معهد بحوث الصناعات الكيماوية، تأكيداً للدور الريادي للمركز في المجتمع الصناعي ودعم التنافسية من خلال توظيف الخبرات البحثية والتطبيقية.  

وخلال الزيارة، قدم أعضاء القافلة عدداً من المحاضرات التوعوية التي تناولت أهمية إعادة التدوير في صناعة مواد التعبئة والتغليف باعتبارها أحد محاور الاستدامة، بالإضافة إلى مناقشة الإضافات المستخدمة في البلاستيك وتأثيرها على خواص الهجرة والسمية في المواد البلاستيكية الملامسة للغذاء. كما استعرضت اللقاءات الخدمات الاستشارية الفنية والبحثية التي يقدمها قسم التعبئة والتغليف بالمركز القومي للبحوث للقطاع الصناعي، مع التأكيد على أهمية التكامل والتعاون بين مؤسسات البحث العلمي والقطاع الصناعي لتحقيق التنمية الصناعية المستدامة.

وزارة التعليم العالي المركز القومي للبحوث القومي للبحوث

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