أفادت دانا أبو شمسية، مراسلة "القاهرة الإخبارية"، بأن التصريحات الإسرائيلية الأخيرة تعكس تمسك تل أبيب بالإبقاء على قواتها في جنوب نتنياهو ورئيس أركان جيش الاحتلال يحددان شروط الانسحاب من جنوب لبنان.. تفاصيل، حيث أكد وزير الخارجية الإسرائيلي، خلال اتصال مع نظيره النيوزيلندي، أن الانسحاب لن يتم ما دامت إسرائيل تعتبر أن هناك تهديدات أمنية لسكان المستوطنات الحدودية، مشدداً على استمرار الالتزام بوقف إطلاق النار طالما استمر الطرف الآخر في الالتزام به.

وأوضحت أبو شمسية أن هذه المواقف تتسق مع تصريحات سابقة لرئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير الدفاع ورئيس الأركان، الذين أكدوا عدم وجود نية للانسحاب من المناطق الجنوبية في الوقت الراهن، رغم الحديث المتداول عن مبادرات دبلوماسية قد تتضمن خطوات محدودة لخفض التوتر.

وأضافت أن وسائل إعلام إسرائيلية تحدثت عن احتمال تنفيذ انسحاب جزئي من بعض المواقع التي سيطر عليها الجيش الإسرائيلي مؤخراً، في إطار مبادرة مرتبطة بالمفاوضات المرتقبة مع الجانب اللبناني، مع بقاء الموقف الرسمي الإسرائيلي متمسكاً بعدم الانسحاب الكامل في المرحلة الحالية.