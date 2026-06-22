اليمن : تضامننا الكامل مع قطر في انفجار رأس لفان

أعلنت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين اليمنية تضامن الجمهورية اليمنية الكامل مع دولة قطر جراء الانفجار الذي وقع في منشأة للغاز الطبيعي المسال بمنطقة رأس لفان الصناعية وما أسفر عنه من وفيات وإصابات.

وأكدت الوزارة- في بيان، اليوم الإثنين، أوردته وكالة الأنباء اليمنية (سبأنت) - وقوف الجمهورية اليمنية إلى جانب دولة قطر في مختلف الظروف، وإشادتها بكفاءة أجهزتها المختصة في التعامل مع الحادث، معربة عن خالص التعازي وصادق المواساة إلى دولة قطر قيادة وحكومة وشعبا، وإلى ذوي الضحايا والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين، وأن يحفظ دولة قطر من كل سوء ومكروه.