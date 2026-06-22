وزيرة التضامن الاجتماعي توجه بتوفير الرعاية الشاملة لـ4 أطفال عُثر عليهم بمفردهم بشوارع حلوان

وجهت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، فريق التدخل السريع المركزي باتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير الرعاية الاجتماعية والنفسية والطبية لأربعة أطفال عُثر عليهم بمفردهم بشوارع منطقة حلوان بمحافظة القاهرة.

فريق التدخل السريع

وتعامل فريق التدخل السريع المحلي بمحافظة القاهرة مع الواقعة منذ اللحظة الأولى لتداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تم الانتقال إلى مكان تواجد الأطفال، وتبين أنهم أربعة أطفال تتراوح أعمارهم بين 3 و7 سنوات، وكانوا متواجدين بالشارع دون مرافق.

وتم التوجه بالأطفال إلى قسم شرطة حلوان لاتخاذ الإجراءات اللازمة، حيث جرى نقلهم إلى المستشفى لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة بتكليف من النيابة العامة، تمهيدًا لاستصدار قرار بإيداعهم إحدى دور الرعاية الاجتماعية، وذلك من خلال خط نجدة الطفل وبالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي بالقاهرة.

وعقب صدور قرار النيابة العامة، تم إيداع الأطفال بإحدى دور الرعاية التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، وتنفيذًا لتوجيهات وزيرة التضامن الاجتماعي، جرى توفير كافة أوجه الرعاية الاجتماعية والنفسية والطبية للأطفال، والعمل على معالجة أي آثار سلبية قد تكون نتجت عن تواجدهم بالشارع.

وتهيب وزارة التضامن الاجتماعي بالمواطنين سرعة الإبلاغ عن حالات الأطفال بلا مأوى أو الأطفال المعرضين للخطر في وضعية الشارع، من خلال الخط الساخن للوزارة (16439)، ومنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528)، وخدمة الواتساب على الرقم (01557582104)، بما يضمن سرعة التدخل وتوفير الحماية والرعاية اللازمة.