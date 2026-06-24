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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أسامة السعيد: زيارة الرئيس الإيراني إلى باكستان تكسر العزلة الدولية المفروضة على طهران

إيران
إيران
هاني حسين

قال الكاتب الصحفي أسامة السعيد، ، إنه من المؤكد أن زيارة الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إلى باكستان لها عدة أهداف، أولها أنها تحاول كسر العزلة الدولية المفروضة على إيران بعد هذه الحرب، وبعد هذه الفترة الصعبة التي عاشتها، وثانيها أنها تسعى إلى تقريب وجهات النظر الإيرانية ونقلها، عبر الوسيط الباكستاني، إلى الولايات المتحدة، أما ثالثها، فهو محاولة حشد الأطراف الإقليمية لمساندة وجهة النظر الإيرانية.

وأضاف خلال مداخلة على قناة القاهرة الإخبارية، ، أن الجميع يدرك أن الفترة المقبلة ربما تكون الأصعب في مسار المفاوضات، وليس ما تم التوافق عليه حتى الآن؛ إذ إن فترة الـ 60 يومًا ستكون فرصة للتفاوض حول الملفات الأكثر تعقيدًا، سواء ما يتعلق بالبرنامج النووي الإيراني، أو بالإفراج عن الأرصدة الإيرانية المجمدة، إضافة إلى الحديث عن مستقبل الدور الذي تقوم به إيران في الإقليم، وكذلك إدارة مضيق هرمز خلال الفترة المقبلة.

وتابع: "أعتقد أن هذه الزيارة تسعى إلى تعزيز وجهة النظر الإيرانية، كما تسعى إلى كسب الوسطاء المشاركين في هذه المفاوضات، وفي مقدمتهم باكستان، لكن بالتأكيد لا يمكن الحديث عن ضمانات واضحة بشأن إمكانية أن تكون هذه الزيارة، أو غيرها من الزيارات، عاملًا حاسمًا في دفع الولايات المتحدة أو الوسطاء إلى تبني الأفكار التي تطرحها إيران".

إيران أمريكا اخبار التوك شو طهران واشنطن

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