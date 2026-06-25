إيطاليا: زلزال بقوة 3.6 درجة يضرب كامبي فليجري

وقع زلزال بلغت قوته 3.6 درجة على مقياس ريختر اليوم، الخميس، بمنطقة كامبي فليجري البركانية الواقعة غرب نابولي في جنوب إيطاليا.

وأوضح المعهد الإيطالي للجيوفيزياء وعلم البراكين، في بيان صادر اليوم، الخميس، أن الزلزال وقع على عمق 3 كيلومترات وكان مركزه على بعد كيلومترين من بلدية بوتسولي.

وشعر سكان نابولي بالزلزال، خاصة في الطوابق العليا والمناطق المحيطة، ولم تسجل الحماية المدنية أي أضرار في المباني أو خسائر بشرية حتى الآن.

وتعد منطقة كامبي فليجري البركانية أكبر بركان هائل نشط في أوروبا، وتعرف بمستوى النشاط البركاني المرتفع.

وبدأت مؤخرا موجة جديدة من الهزات الأرضية في منطقة كامبي فليجري البركانية.





