بالأرقام .. النتائج الكاملة لانتخابات التجديد الكلي لنادي قضاة مصر

أعلنت اللجنة العامة المشرفة على انتخابات التجديد الكلي لمجلس إدارة نادي قضاة مصر برئاسة المستشار هاني عيد، النتائج النهائية الكاملة للعملية الانتخابية، والتي تضمنت رفض كافة الطعون الانتخابية المقدمة بعد فحصها ومراجعتها، ليأتي التشكيل الكامل لمجلس الإدارة الجديد للنادي على النحو التالي: رئيس النادي المستشار محمد رفعت جبر، أعضاء مجلس الإدارة المستشارين: جابر خليل - أحمد عبد الراضي ثابت - حازم رسمي - شادي خليفه - طارق أبو زيد - محمد عبد الهادي - أحمد الحفني غانم - إسلام تمراز - طاهر أبو زيد - محمد عطيه - محمود زيدان - أحمد الطنطاوي - أسامة عباس السيد - عمرو نبيه - محمد هاني عبد الجابر - محمد أبو الدهب الزارع.

وفي ما يتعلق بالتصويت على منصب رئيس نادي القضاة ومقعد المستشارين المتقاعدين، ذكرت اللجنة المشرفة على الانتخابات أن الأصوات التي تم رصدها على مستوى لجان الاقتراع الفرعية والبالغ عددها 25 لجنة، جاءت على النحو التالي: عدد أعضاء الجمعية العمومية ممن يحق لهم الإدلاء بأصواتهم 16 ألفا و 373 عضوا - عدد من أدلوا بأصواتهم في العملية الانتخابية 7260 عضوا - عدد الأصوات الصحيحة 7056 صوتا - عدد الأصوات الباطلة 204 أصوات.

المرشحون على منصب رئيس النادي: المستشار ربيع قاسم (رئيس بمحكمة الاستئناف) 2796 صوتا - والمستشار محمد رفعت جبر (رئيس بمحكمة الاستئناف) 4111 صوتا (الفائز بمنصب رئيس النادي) - والمستشار محمد الذهبي (رئيس بمحكمة الاستئناف) 149 صوتا.

وفي ما يتعلق بالأصوات التي حصل عليها المرشحون على مقعد المستشارين المتقاعدين: المستشار أشرف عيسى (رئيس بمحكمة الاستئناف) 1965 صوتا - المستشار جابر خليل (رئيس بمحكمة الاستئناف) 1975 صوتا (الفائز بمقعد مجلس الإدارة) - المستشار جمال القيسوني (رئيس بمحكمة الاستئناف) 717 صوتا - المستشار سعد مجاهد (رئيس بمحكمة الاستئناف) 472 صوتا - المستشار عاصم عبد الحميد نصر (رئيس بمحكمة الاستئناف) 1927 صوتا.

وفي ما يتعلق بالتصويت على المقاعد المتبقية لعضوية مجلس إدارة النادي والموزعة بالتساوي ما بين المستشارين، والرؤساء بالمحاكم والقضاة، وأعضاء النيابة العامة، فقد ذكرت اللجنة المشرفة على الانتخابات أن عدد أعضاء الجمعية العمومية ممن يحق لهم الإدلاء بأصواتهم قد بلغ 16 ألفا و 373 عضوا - عدد من أدلوا بأصواتهم في العملية الانتخابية 7260 عضوا - عدد الأصوات الصحيحة 6897 صوتا - عدد الأصوات الباطلة 363 صوتا.

وشملت القائمة 26 مرشحا على المقاعد الخمسة المخصصة للمستشارين وهم كل من المستشارين: أحمد عبد الراضي ثابت (نائب رئيس بمحكمة الاستئناف) 3628 صوتا (فائز بمقعد مجلس الإدارة) - أحمد فتحي حسن (نائب رئيس بمحكمة الاستئناف) 338 صوتا - أحمد فتحي جنيدي (رئيس بمحكمة الاستئناف) 1435 صوتا - أحمد الدكروني (رئيس بمحكمة الاستئناف) 945 صوتا - آسر إسماعيل حمدي (رئيس بمحكمة الاستئناف) 217 صوتا - إمام محمد فؤاد الصيرفي (رئيس بمحكمة الاستئناف) 1121 صوتا - تامر عبد الرحمن كشك (رئيس بمحكمة الاستئناف) 1239 صوتا - حازم رسمي (رئيس بمحكمة الاستئناف) 3755 صوتا (فائز بمقعد مجلس الإدارة) - حازم كمال (رئيس بمحكمة الاستئناف) 847 صوتا - حسام محمود سليمان (مستشار بمحكمة الاستئناف) 1344 صوتا - حسين الصاوي (رئيس بمحكمة الاستئناف) 816 صوتا - شادي خليفه (مستشار بمحكمة الاستئناف) 4040 صوتا (فائز بمقعد مجلس الإدارة) - الدكتور طارق أبو زيد (رئيس بمحكمة الاستئناف) 3374 صوتا (فائز بمقعد مجلس الإدارة) - عبد الرحمن الشهاوي (نائب رئيس بمحكمة الاستئناف) 1808 أصوات - عماد الدرمللي الطماوي (رئيس بمحكمة الاستئناف) 363 صوتا - فيصل مكي (رئيس بمحكمة الاستئناف) 130 صوتا - محمد عبد الهادي (رئيس بمحكمة الاستئناف) 2415 صوتا (فائز بمقعد مجلس الإدارة) - محمد عبد الفتاح البدري (مستشار بمحكمة الاستئناف) 201 صوت - محمد صلاح الصايم (رئيس بمحكمة الاستئناف) 1205 أصوات - محمد صلاح الناظر (رئيس بمحكمة الاستئناف) 130 صوتا - محمد عزمي أبو زيد ( نائب رئيس بمحكمة الاستئناف) 585 صوتا - محمد علي محمد (مستشار بمحكمة الاستئناف) 96 صوتا - محمود محمد مرغني (نائب رئيس محكمة النقض) 2315 صوتا - هشام جادالله (رئيس بمحكمة الاستئناف) 319 صوتا - ياسر عبد الصمد دعبس (نائب رئيس محكمة النقض) 295 صوتا - ياسر عثمان (نائب رئيس بمحكمة الاستئناف) 1024 صوتا.

كما تضمنت القائمة 16 مرشحا على المقاعد الخمسة المخصصة لرؤساء المحاكم والقضاة وهم كل من المستشارين: إبراهيم المنشاوي (رئيس محكمة "أ") 2674 صوتا - أحمد الحفني غانم (رئيس محكمة "أ") 3638 صوتا (فائز بمقعد مجلس الإدارة) - أحمد سلامه عفيفي (رئيس محكمة "أ") 1760 صوتا - إسلام مصيلحي (رئيس محكمة "أ") 987 صوتا - إسلام تمراز (رئيس محكمة "أ") 2965 صوتا (فائز بمقعد مجلس الإدارة) - باهي وزيري (رئيس محكمة "ب") 1727 صوتا - طارق نبيل مبارك (رئيس محكمة "ب") 1170 صوتا - طاهر أبو زيد (رئيس محكمة "أ") 2699 صوتا (فائز بمقعد مجلس الإدارة) - عبد العزيز العجيمي (قاض) 887 صوتا - عمرو حسين سليمان (رئيس محكمة "أ") 1330 صوتا - محمد صلاح (رئيس محكمة "ب") 1764 صوتا - محمد عطيه (قاض) 1528 صوتا (فائز بمقعد مجلس الإدارة بعد تصعيده وفقا لموجبات لائحة النادي) - محمد قنصوه (رئيس محكمة "أ") 2128 صوتا - محمد فاروق (رئيس محكمة "أ") 2427 - محمود يحيى (رئيس محكمة "أ") 1424 صوتا - محمود زيدان (رئيس محكمة "أ") 5377 صوتا (فائز بمقعد مجلس الإدارة).

وشملت القائمة أيضا 14 مرشحا على المقاعد الخمسة المخصصة لأعضاء النيابة العامة وهم كل من: إبراهيم حماد (وكيل النائب العام) 1544 صوتا - إبراهيم مبارك (وكيل النائب العام) 2816 صوتا - أحمد صدقي أبو العزم (رئيس نيابة "أ") 2286 صوتا - أحمد الطنطاوي (وكيل من الفئة الممتازة) 2371 صوتا (فائز بمقعد مجلس الإدارة بعد تصعيده وفقا لموجبات لائحة النادي) - أسامة عباس السيد (وكيل النائب العام) 3012 صوتا (فائز بمقعد مجلس الإدارة) - إسلام مجدي عباس (وكيل النائب العام) 2610 أصوات - إسلام ياسر الأحمداوي (رئيس نيابة "أ") 1386 صوتا - عبد العظيم هنداوي (رئيس نيابة "أ") 1422 صوتا - عمرو نبيه (رئيس نيابة "أ") 2870 صوتا (فائز بمقعد مجلس الإدارة) - محمد شوقي (وكيل من الفئة الممتازة) 2308 أصوات - المستشار محمد علي حفني (محام عام) 2585 صوتا - المستشار محمد هاني عبد الجابر (محام عام) 4118 صوتا (فائز بمقعد مجلس الإدارة) - محمد أبو الدهب الزارع (رئيس نيابة "أ") 3188 صوتا (فائز بمقعد مجلس الإدارة) - مصطفى شريف محمد (وكيل من الفئة الممتازة) 1969 صوتا.