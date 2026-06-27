القوات الروسية تدمر طائرتي "ميج-29" أوكرانيتين في نيكولاييف

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن القوات المسلحة الروسية دمرت طائرتين مقاتلتين من طراز "ميج-29" أوكرانيتين في مطار فوزنيسينسك في مقاطعة نيكولاييف.

وقالت الوزارة - في بيان أوردته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية - إن القوات المسلحة الروسية نفذت ضربة باستخدام طائرتين مسيرتين من طراز "جيران-4 سيكر"، أسفرت عن تدمير طائرتين من طراز "ميج-29" محملتين بأسلحة "جو-جو"، إضافة إلى تدمير ناقلة وقود، ومركبة خاصة من طراز "إيه بي إيه-5 دي" (وحدة متنقلة للمطار)، بالإضافة إلى أفراد الطاقم الجوي والفني والهندسي الذين وصلوا لتجهيز الطائرتين للإقلاع.

وذكر البيان أن إحدى المقاتلتين كانت متوقفة أمام ملجأ خرساني مسلح وهي مزودة بذخائر جوية، فيما كانت المقاتلة الثانية داخل الملجأ تخضع لعملية التزود بالوقود بواسطة صهريج وقود مخصص للطائرات.

وكانت وزارة الدفاع الروسية، قد أعلنت، في وقت سابق من اليوم، أن قوات مجموعة "الشرق" التابعة لها سيطرت على بلدة نوفوسكيليفاتويه التابعة لمقاطعة دنيبروبيتروفسك، كما حققت تقدمًا ملحوظًا على جميع محاور العملية العسكرية الخاصة، وكبدت القوات الأوكرانية خسائر هائلة في الأرواح والعتاد.

وأشارت إلى استهداف الطيران العملياتي التكتيكي، والطائرات المسيرة الهجومية، وقوات الصواريخ، والمدفعية الروسية، مجمعات الوقود والطاقة ومرافق البنية التحتية للنقل التي تستخدمها القوات المسلحة الأوكرانية، بالإضافة إلى مرافق الإنتاج ومواقع تخزين الطائرات المسيرة بعيدة المدى.

كما كشفت الوزارة عن أن قوات الدفاع الجوي التابعة لها، دمرت خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 16 قنبلة موجهة، وثلاثة صواريخ كروز بعيدة المدى من طراز "فلامنجو"، و511 طائرة مسيرة ثابتة الجناح