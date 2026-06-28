أخبار الوادي الجديد: تنفيذ فعاليات المشروع القومي للياقة البدنية.. وإطلاق خطة صيفية لتنمية مهارات اللغة العربية

شهدت محافظة الوادي الجديد عدة فعاليات علي مدار اليوم كان من اهمها:

نفذت محافظة الوادي الجديد فعاليات المشروع القومي للياقة البدنية بالشوارع والميادين بحي السبط بمدينة الخارجة وذلك في إطار التعاون بين مديرية الشباب والرياضة بالوادي الجديد متمثلة في إدارة التنمية الرياضية، والإدارة المركزية للتنمية الرياضية بوزارة الشباب والرياضة “الإدارة العامة للقاعدة الشعبية”.



المشروع القومي للياقة البدنية

وجرى تنفيذ الفعالية وشملت مجموعة من تمرينات اللياقة البدنية والحركة، وذلك في إطار نشر ثقافة ممارسة الرياضة في المواقع المفتوحة وتعزيز التواجد الرياضي داخل الأحياء.

ويأتي تنفيذ المشروع ضمن الخطة الأسبوعية التي تُطبق كل يوم جمعة في حي مختلف بمدينة الخارجة، بهدف توسيع قاعدة الممارسة الرياضية وتحويل الشوارع والميادين إلى مساحات نشطة لممارسة الرياضة.

تعليم الوادي الجديد: إطلاق خطة صيفية لتنمية مهارات اللغة العربية بمختلف المراحل التعليمية

أعلن الدكتور إبراهيم قناوي، مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، بدء تنفيذ خطة العمل الصيفية لإثراء اللغة العربية لدى طلاب المحافظة بمختلف المراحل التعليمية، وذلك بالتعاون مع توجيه عام اللغة العربية والتربية الدينية، وتحت إشراف سمير طاهر، مدير عام التعليم العام بالمديرية.

وأكد مدير المديرية أن الخطة تستمر حتى نهاية شهر أغسطس المقبل، وتستهدف استثمار الإجازة الصيفية في تنمية مهارات الطلاب اللغوية وصقل مواهبهم الأدبية والإبداعية، بما يسهم في تعزيز الهوية الوطنية وترسيخ الانتماء للغة العربية باعتبارها لغة القرآن الكريم وأحد أهم مقومات الثقافة المصرية والعربية.

تنمية مهارات القراءة والكتابة وحفظ وتلاوة القرآن الكريم والثقافة الإسلامية

وأوضح أن الخطة تتضمن مجموعة متنوعة من البرامج والأنشطة التعليمية والتدريبية، من بينها تنمية مهارات القراءة والكتابة، والاهتمام بحفظ وتلاوة القرآن الكريم والثقافة الإسلامية، وتنمية مهارات الخط العربي، وتأليف القصة القصيرة، وعقد الندوات التوعوية، إلى جانب تنفيذ مسابقات وأنشطة ثقافية وأدبية متنوعة تستهدف جميع الفئات العمرية من الطلاب.



ومن جانبها، أوضحت سهام رضوان، موجه عام اللغة العربية والتربية الدينية بتعليم الوادي الجديد، أن الخطة الصيفية جرى إعدادها وفق رؤية تربوية تستهدف اكتشاف الموهوبين في مجالات اللغة العربية والقراءة والإبداع الأدبي، والعمل على تنمية قدراتهم من خلال برامج تدريبية وأنشطة تفاعلية تتناسب مع مختلف المراحل التعليمية.

وأضافت أن الخطة تركز على تعزيز مهارات التعبير اللغوي السليم لدى الطلاب، وتشجيعهم على القراءة الحرة والاطلاع، وتنمية قدراتهم على الكتابة الإبداعية، بما يسهم في رفع المستوى اللغوي والثقافي لديهم، مؤكدةً أن الأنشطة ستنفذ داخل المدارس والمكتبات التعليمية بمشاركة موجهي ومعلمي اللغة العربية والتربية الدينية.

مدير تعليم الوادي الجديد يتابع أعمال لجنة تظلمات الشهادة الإعدادية

وجه الدكتور إبراهيم قناوي، مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، بضرورة تحري الدقة الكاملة في فحص ومراجعة تظلمات طلاب الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2025 / 2026، والتأكد من منح كل طالب حقه كاملًا وفقًا لنماذج الإجابة المعتمدة والضوابط المنظمة لأعمال التظلمات.

جاء ذلك خلال متابعته، أعمال لجنة تظلمات الشهادة الإعدادية بمقر لجنة النظام والمراقبة بمدينة الخارجة، للاطمئنان على انتظام سير العمل وتقديم الخدمات للطلاب وأولياء الأمور بالشكل اللائق.

واطمأن مدير المديرية على انتظام إجراءات استقبال الطلاب المتظلمين، وتوفير الأجواء المناسبة لهم أثناء الاطلاع على أوراق الإجابة، إلى جانب التأكد من الالتزام بالمواعيد المحددة وسرعة إنجاز الأعمال وفق القواعد المنظمة، بما يحقق مبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.



وأكد الدكتور إبراهيم قناوي أهمية تسجيل الطلاب وأولياء الأمور لجميع الملاحظات الخاصة بأوراق الإجابة أثناء عملية الاطلاع، موضحًا أن تلك الملاحظات يتم فحصها ومراجعتها بدقة من خلال الموجه العام والموجهين المعاونين لكل مادة، وفق نماذج الإجابة الرسمية، وبما يضمن تحقيق مصلحة الطالب ومنحه حقوقه كاملة دون زيادة أو نقصان.