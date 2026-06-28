بورصة الكويت تُنهي تعاملات بداية الأسبوع على تباين مؤشراتها

أنهت بورصة الكويت تعاملات بداية الأسبوع، اليوم، على تباين مؤشراتها حيث سجل مؤشرها العام ارتفاعا بنحو 6.42 نقطة بما نسبته 0.07% ليصل إلى مستوى 8693.82 نقطة، إذ جرى تداول نحو 237 مليون سهم عبر 16 ألفا و988 صفقة نقدية بقيمة تصل إلى نحو 62 مليون دينار كويتي.

وارتفع مؤشر السوق الرئيسي بنحو 91.37 نقطة بما نسبته 1.05% ليصل إلى مستوى 8834.29 نقطة، بكمية تداول بلغت نحو 142 مليون سهم من خلال 9420 صفقة نقدية بقيمة بلغت نحو 24.2 مليون دينار كويتي.

بينما سجل مؤشر السوق الأول تراجعا بنحو 11.30 نقطة بما نسبته 0.12% ليصل إلى مستوى 9115.14 نقطة بكمية تداول بلغت نحو 95 مليون سهم عبر 7568 صفقة نقدية بقيمة تصل إلى نحو 37.7 مليون دينار كويتي.

وارتفع مؤشر "رئيسي 50" بنحو 97.22 نقطة بما نسبته 1.00% ليصل إلى مستوى 9772.06 نقطة بكمية تداول بلغت نحو 119 مليون سهم عبر 6766 صفقة نقدية بقيمة بلغت حوالي 19.9 مليون دينار كويتي.

وكانت شركات "خليج ت" و"الخليجي" و"التقدم" و"أسيكو" و"أهلية ت" الأكثر ارتفاعا، بينما كانت شركات "امتيازات" و"ميدان" و"فنادق" و"منتزهات" و"أولى وقود" الأكثر انخفاضا.

وفي سياق متصل، قالت شركة "الشال" الكويتية للاستشارات إن أداء بورصة الكويت الأسبوع الماضي كان أقل نشاطا، حيث انخفض كل من مؤشر قيمة الأسهم المتداولة، وكمية الأسهم المتداولة وعدد الصفقات المبرمة، وكذلك انخفضت قيمة المؤشر العام (مؤشر الشال).

وأضافت أن قراءة مؤشر الشال (مؤشر قيمة) في نهاية تداول يوم الخميس الماضي كانت قد بلغت نحو 694.5 نقطة، بانخفاض بلغت قيمته 3.2 نقطة ونسبته ـ 0.5% عن إقفال الأسبوع السابق عليه، وظل منخفضا بنحو 43.1 نقطة أي ما يعادل ـ 5.8% مقارنة بإقفال نهاية عام 2025.