"بي بي سي": شخصيتان بارزتان في حزب العمال البريطاني يدعمان "آندي بورنهام" ليكون زعيمه المقبل

قالت شخصيتان بارزتان في حزب العمال البريطاني، لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، اليوم الأحد، إن الحزب موحد في تأييده لـ"آندي بورنهام" ليكون زعيمه المقبل.

وبحسب "بي بي سي"، وضع الحزب جدولاً زمنياً لعملية اختيار الزعيم الجديد، عقب استقالة رئيس الوزراء كير ستارمر في وقت سابق من هذا الأسبوع، إلا أنه لا توجد مؤشرات على وجود دعم لأي مرشحين آخرين بخلاف بورنهام.

وفي هذا السياق، قال وزير الدفاع البريطاني السابق آل كارنز إن الخطاب الذي سيلقيه بورنهام غدًا الاثنين - الذي سيعرض فيه رؤيته للسياسة الاقتصادية - سيحسم قراره بشأن ما إذا كان سينافسه على زعامة الحزب، حسبما نقلت هيئة الإذاعة البريطانية.

كما صرحت كل من نائبة زعيم حزب العمال لوسي باول، ووزير الإسكان ستيف ريد، بأن نواب الحزب يؤيدون تنصيب بورنهام زعيماً بالتوافق بدلاً من خوض منافسة انتخابية.

وأضافت باول: "كم سيكون أمراً رائعاً أن يتفق حزب العمال بأكمله على الزعيم الجديد، وألا نضطر لخوض منافسة قد تكون ضارة في هذا التوقيت بالذات".