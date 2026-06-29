انطلاق المؤتمر الدولي لسلامة المنشآت النووية في فيينا بمقر وكالة الطاقة الذرية

انطلقت أعمال المؤتمر الدولي للقضايا الملحة في سلامة المنشآت النووية اليوم في مقر الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالعاصمة النمساوية فيينا، والذي يعقد هذا العام تحت شعار "التعلم من الماضي لتسريع المستقبل"ويستمر حتى الثالث من يوليو المقبل.

وبحسب بيان للوكالة اليوم يجمع المؤتمر نخبة من الخبراء الدوليين، والمشرّعين، وممثلي المنظمات التقنية ومصنعي ومستثمري قطاع الطاقة النووية من مختلف دول العالم، بهدف صياغة رؤية مستقبلية تعزز معايير السلامة والأمان؛ لاسيما مع التوسع العالمي في تبني تقنيات المفاعلات النمطية الصغيرة (SMRs) ومفاعلات الجيل القادم.

ويركز الحدث على أربعة مسارات رئيسية تشمل استثمار الخبرات السابقة و تحليل الدروس المستفادة من تشغيل وتفكيك المنشآت القديمة وتحديث مفاهيم السلامة و تطوير تقييمات المخاطر لتتماشى مع التحديات المعاصرة.

كما يناقش المؤتمر دمج الذكاء الاصطناعي والأنظمة الرقمية لتعزيز الأمان و توحيد المعايير الرقابية وبناء القدرات بين الدول الأعضاء.

