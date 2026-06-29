ألمانيا: مقتل خمسة أشخاص في إطلاق نار غربي هامبرج

قتِل 5 أشخاص في إطلاق نار في مدينة شتاده الواقعة في ولاية ساكسونيا السفلى غربي هامبرج، بحسب تقارير أولية اليوم /الإثنين/ .

ونقلت صحيفة "دي فيلت" الألمانية عن متحدث باسم الشرطة قوله: "حدث إطلاق نار، ووقعت وفيات".

وألقت الشرطة القبض على رجل. فيما تشير المعلومات الأولية إلى وفاة خمسة أشخاص.

ولم يتمكن المتحدث من تقديم مزيد من المعلومات حول الدافع وراء الهجوم، لكنه ذكر أن إطلاق النار استهدف مركزًا للشباب.

ونصحت الشرطة المواطنين بتجنب المنطقة المحيطة بموقع الحادث.