وزيرا الدفاع في قطر وإيران يبحثان مستجدات الأوضاع بالمنطقة

بحث وزير الدفاع القطري سعود بن عبدالرحمن بن حسن، مع نظيره الإيراني مجيد ابن الرضا، خلال اتصال هاتفي آخر المستجدات والتطورات الأمنية في المنطقة.

وقالت وكالة الأنباء القطرية الرسمية "قنا"، إنه جرى خلال الاتصال استعراض آخر المستجدات والتطورات الأمنية في المنطقة، وبحث أوجه التنسيق المشترك في ظل الظروف الراهنة.

وفي وقت سابق، من يوم الاثنين أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه من المقرر أن يجتمع ممثلون عن الولايات المتحدة مع نظرائهم الإيرانيين في الدوحة.

تبادل الجانبان الهجمات خلال عطلة نهاية الأسبوع، مما زاد من توتر وقف إطلاق النار الهش أصلًا بينهما.

وفي منشور يوم السبت على "تروث سوشيال"، هدد ترامب إيران أيضًا، قائلًا إن الولايات المتحدة قد تُضطر إلى اتخاذ المزيد من الإجراءات العسكرية إذا واصلت طهران شنّ الضربات.

وكتب: "من المحتمل جدًا ألا يتعلموا أبدًا!"، قد يأتي وقتٌ نعجز فيه عن التصرّف بعقلانية، ونُضطرّ إلى إتمام المهمة التي بدأناها بنجاحٍ باهرٍ عسكريًا. إذا حدث ذلك، فلن تبقى للجمهورية الإسلامية الإيرانية وجود!