لبنان يتمسك بالمفاوضات.. الخارجية: لا بديل عن المسار التفاوضي لتحقيق الانسحاب الكامل

جدد وزير الخارجية اللبناني يوسف رجي تأكيده أن المسار التفاوضي الذي تقوده الدولة اللبنانية يمثل الخيار الوحيد لتحقيق انسحاب إسرائيلي كامل من الأراضي اللبنانية، والوصول إلى اتفاق دائم يضمن الاستقرار ويحفظ سيادة لبنان وحقوقه.

وأوضح رجي، في بيان صدر الأربعاء، أن المرحلة الحالية تتطلب توحيد جميع الجهود على المستويات المحلية والإقليمية والدولية خلف مسار تفاوضي واحد تقوده الدولة اللبنانية حصراً، مشدداً على ضرورة أن يركز الشركاء الدوليون دعمهم على هذا المسار باعتباره الإطار الشرعي الوحيد القادر على الوصول إلى تسوية حقيقية ومستدامة.

وأكد وزير الخارجية اللبناني أن أي تحركات أو مبادرات موازية خارج الإطار الرسمي للدولة من شأنها إضعاف الموقف اللبناني وإرباك الجهود الدبلوماسية، محذراً من أن تعدد المسارات لن يؤدي إلا إلى تشتيت الجهود في توقيت بالغ الحساسية.

وفي السياق ذاته، شدد الرئيس اللبناني جوزاف عون، في وقت سابق الأربعاء، على أن لبنان لم يقدم تنازلات ولم يستسلم، مدافعاً عن الاتفاق الإطاري الموقع مؤخراً مع إسرائيل في واشنطن.

وأشار عون إلى أن الاتفاق يعكس منطق الدولة ويستند إلى البنود التي تضمن حماية المصالح اللبنانية، معتبراً أن هذه الخطوة تندرج ضمن مسار يهدف إلى تثبيت الاستقرار وتعزيز موقع لبنان التفاوضي.