محمود مسلم: مصر كانت مختطفة خلال فترة حكم الإخوان.. وثورة 30 يونيو أنقذت الدولة

أكد الدكتور محمود مسلم، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الجبهة الوطنية بمجلس الشيوخ، أن الجميع كان يترقب بيان القوات المسلحة في 3 يوليو، باعتباره لحظة اكتمال فرحة المصريين، مشددا على أن أبطال ذلك المشهد يستحقون التقدير، وفي مقدمتهم الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى جانب الرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور، والفريق أول صدقي صبحي، والفريق محمود حجازي والفريق يونس المصري والفريق عبد المنعم التراس والفريق اسامة الجندى والفريق محمد العصار واللواء ممدوح شاهين ، إضافة إلى القوى الوطنية التي شاركت في المشهد، ومن بينها حزب النور ممثلا في الدكتور جلال مرة، فضلا عن اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية آنذاك.

وقال مسلم، خلال لقائه ببرنامج "المشهد" المذاع على قناة TEN ويقدمه الإعلامي نشأت الديهي، إن جماعة الإخوان، عقب عزل محمد مرسي، احتمت بالخارج وبدأت في توجيه رسائل تهديد إلى الشعب المصري، كما اعتمدت على منصاتها الإعلامية لمحاولة إحداث فجوة بين الشعب والقوات المسلحة، متهما الجماعة بالمراهنة على الدعم الخارجي بدلا من الاستجابة لإرادة المصريين.

وكشف مسلم أن مرسي طرح خلال أحد اللقاءات مع قيادات القوات المسلحة أفكارا تتعلق بالتدخل في ليبيا والسيطرة على مواردها النفطية، مؤكدا أن مثل هذه الطروحات كانت مرفوضة تماما.

واشار مسلم إلى أن مصر كانت "مختطفة" خلال فترة حكم الإخوان، وأن ثورة 30 يونيو أنقذت الدولة المصرية، معتبرا أن الأيام من 30 يونيو حتى 3 يوليو ستظل من أعظم وأجمل الأيام في تاريخ مصر الحديث.

وقال مسلم إن الدولة المصرية استعادت مكانتها الإقليمية بقوة بعد ثورة 30 يونيو، مؤكدا أن عودة مصر إلى محيطها جاءت بـ"الاستدعاء لا بالفرض"، انطلاقا من ثوابتها وقيمها التاريخية، على عكس ما كان يحدث خلال فترة حكم جماعة الإخوان، مشيرا إلى أن الرئيس الأسبق محمد مرسي طلب من القوات المسلحة تدريب عناصر ما كان يعرف بـ"الجيش السوري الحر"، وهو ما عكس نهجا مغايرا لثوابت الدولة المصرية.

وأضاف أن تطور العلاقات الخارجية المصرية يمكن رصده من خلال التحول الواضح في مواقف القوى الدولية الكبرى، وعلى رأسها الولايات المتحدة وألمانيا وروسيا، لافتا إلى أن هذه الدول كانت قد اتخذت مواقف متحفظة أو رافضة تجاه ما جرى في 30 يونيو، قبل أن تعيد تقييم المشهد وتبني علاقات قوية مع الدولة المصرية.

وأوضح أن مصر عانت دوليا حتى نهاية ولاية الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما، كما اتخذت ألمانيا موقفا متشددا في بداية الأمر، وهو ما جعل زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى برلين من أصعب الزيارات الخارجية آنذاك، إلا أن العلاقات بين البلدين شهدت بعد ذلك تطورا كبيرا، وأصبحت تمتد إلى مجالات التعاون الاقتصادي والثقافي والتعليمي.

وأشار إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تعامل مع الرئيس الأسبق محمد مرسي بقدر من الفتور، بينما استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، منذ أن كان وزيرا للدفاع، باهتمام واضح، وهو ما عكس حجم التقدير الذي حظيت به الدولة المصرية ومؤسساتها.

وقال مسلم إن المصريين كانوا خلال فترة حكم الإخوان يفكرون في الهجرة هربا من حالة عدم الاستقرار، بينما أصبحت مصر اليوم تستقبل الأشقاء من الدول العربية ودول الجوار، بما يعكس ما تحقق من استقرار وأمان.

وأضاف أن جماعة الإخوان تركت أثرا سلبيا على صورة مؤسسات الدولة، وفي مقدمتها وزارة الداخلية، إلا أن ثقة المواطنين في مؤسساتهم الوطنية عادت بقوة خلال السنوات الماضية.

وأكد أن ثورة 30 يونيو لم تقتصر آثارها على الداخل المصري، بل امتدت إلى المنطقة بأسرها، مشيرا إلى أن التجربة المصرية كان لها تأثير واضح في المشهد التونسي، وأسهمت في خروج جماعة الإخوان من السلطة هناك.

واختتم مسلم تصريحاته بالإشارة إلى افتتاح مشروع الدلتا الجديدة، مؤكدا أن المصريين رأوا المشروع في صورته النهائية، بينما يراه هو ثمرة عمل متواصل على مدار 13 عاما منذ ثورة 30 يونيو، موضحا أن هذا الإنجاز ما كان ليتحقق لولا تنفيذ شبكة ضخمة من الطرق، وتطوير البنية الأساسية، وإنشاء محطات الكهرباء والغاز ومحطات المعالجة. وشدد على أن كل هذه الإنجازات تفرض على الجميع استحضار تضحيات شهداء مصر في سيناء، الذين قدموا أرواحهم دفاعا عن الوطن، ليعيش المصريون في أمن واستقرار.