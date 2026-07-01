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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

مستشار بمركز الأهرام: 30 يونيو نجحت في تصحيح المسار والحفاظ على كيان الدولة المصرية

ثورة 30 يونيو
ثورة 30 يونيو
هاني حسين

أكد الدكتور جمال عبد الجواد، المستشار بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن ثورة 30 يونيو اتسمت بالأصالة، كونها شهدت خروجًا تلقائيًا لملايين المصريين لتحقيق هدف سياسي واضح، تمثل في استعادة الدولة الوطنية المصرية، وصيانة الهوية الوطنية التي كانت تواجه خطرًا حقيقيًا، وإنقاذ البلاد من مسار شديد الخطورة.


وقال "عبد الجواد" خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "المشهد" على فضائية "Ten"، مساء الأربعاء،  إن الثورة جاءت في لحظة فارقة من تاريخ مصر، بعدما واجهت البلاد تحديات كبيرة عقب أحداث 25 يناير، مشيرًا إلى أن 30 يونيو نجحت في تصحيح المسار والحفاظ على كيان الدولة المصرية.


وأوضح أن ثورة 30 يونيو حالت دون انزلاق مصر إلى حالة من الفوضى وعدم الاستقرار، على غرار ما شهدته بعض الدول العربية مثل سوريا وليبيا، مؤكدًا أن تماسك الدولة المصرية وقوة هويتها الوطنية كانا من أهم عوامل تجاوز تلك المرحلة.


وأشار عبد الجواد إلى أن جوهر ثورة 30 يونيو تمثل في الدفاع عن الهوية الوطنية المصرية، التي بدأت ملامحها في التشكل منذ بدايات القرن التاسع عشر، وأسهم التيار الوطني التقدمي، إلى جانب مختلف التيارات الوطنية، في ترسيخها عبر عقود.

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