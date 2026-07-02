فرنسا وسلطنة عُمان تؤكدان تعزيز العلاقات الدفاعية ودعم استقرار الشرق الأوسط

أكدت فرنسا وسلطنة عُمان عزمهما على تعزيز العلاقات الدفاعية والعمل معًا من أجل دعم الاستقرار وخفض التصعيد في منطقة الشرق الأوسط.

جاء ذلك خلال مباحثات ثنائية أجرتها في باريس وزيرة الجيوش الفرنسية كاثرين فوتران مع نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع في سلطنة عُمان، السيد شهاب بن طارق بن تيمور آل سعيد، بحسب بيان صادر اليوم الخميس عن وزارة الجيوش الفرنسية.

وتبادل الجانبان الرؤى بشأن آخر التطورات الإقليمية والقضايا الأمنية في الشرق الأوسط، إلى جانب سبل تعزيز التعاون الدفاعي بين البلدين. كما أعربا عن التزامهما بتأمين الممرات البحرية وضمان حرية الملاحة دون قيود في مضيق هرمز.

وأوضح بيان وزارة الجيوش أن هذا اللقاء يأتي بمناسبة الزيارة الرسمية الأولى لسلطان عُمان، السلطان هيثم بن طارق، إلى فرنسا في 29 يونيو، وفي إطار متابعة الزيارات المتبادلة، لا سيما زيارة رئيس أركان القوات المسلحة إلى عُمان في 19 أبريل، ووزير الشؤون الخارجية والأوروبية في 30 أبريل.