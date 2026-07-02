مكتبة الإسكندرية تستعد لإطلاق معرضها الدولي للكتاب في دورته الـ 21

تستعد مكتبة الإسكندرية لإطلاق الدورة الحادية والعشرين من معرضها الدولي للكتاب، في الفترة من الإثنين 6 يوليو وحتى الإثنين 20 يوليو 2026، وتقام الدورة الحادية والعشرين بالتعاون مع كل من: الهيئة المصرية العامة للكتاب، واتحادي الناشرين المصريين والعرب، برعاية بنك ABC.

وصرَّح الدكتور أحمد زايد، مدير مكتبة الإسكندرية، بأنَّ المكتبة تحرص، عند تنظيم المعرض، على استضافة أبرز دور النشر في مصر والوطن العربي، إلى جانب توفير أحدث الإصدارات داخل أروقة المعرض، بما يلبّي اهتمامات الزائرين ويُثري تجربتهم الثقافية.

كما أعلن زايد أن شخصية المعرض لهذا العام هي المخرج الراحل داوود عبد السيد، وذلك تقديرًا لإسهاماته المتميزة في تاريخ السينما المصرية، وتكريمًا لمسيرته الإبداعية الممتدة.

وأكَّد الدكتور محمد سليمان، نائب مدير مكتبة الإسكندرية، على تميز هذه الدورة من المعرض التي تشارك فيها حوالي 86 دار نشر مصرية وعربية، وقد تم تخصيص جناح للطفل يضم دور نشر متخصصة في طبع ونشر كتب الأطفال، كما تم تخصيص جناح للكتب القديمة والنادرة يضم باعة سور الأزبكية.

وأضاف سليمان أنه يُقام على هامش المعرض برنامج ثقافي يقدم باقة متنوعة من الفعاليات العلمية والثقافية والفنية المميزة، ويشتمل على ما يقارب 390 فعالية ثقافية، يشارك فيها حوالي 950 متحدث، وتقام الفعاليات في مقر المكتبة الرئيسي بالإسكندرية، وبيت السناري الأثري بحي السيدة زينب.

وشدَّد على حرص المكتبة على إتاحة حضورٍ مكثف لمبدعي الإسكندرية ضمن البرنامج الثقافي للمعرض، تقديرًا لما يمثِّلونه من قيمة إبداعية، ولما لهم من حضور بارز، وإسهامات متميزة في المشهد الثقافي والإبداعي المصري والعربي.

كما تشهد دورة هذا العام حضور أسماء لامعة من المبدعين العرب من: السعودية، وسلطنة عمان، والأردن، والإمارات، واليمن، والكويت، والجزائر، ولبنان، وسوريا، والمغرب، وتونس.

ويشتمل برنامج هذه الدورة على عدد من المؤتمرات والندوات وورش العمل، كما تتنوع محاوره لتشمل محاور علمية تتناول دور العلوم في تقدم المجتمعات، واستخدامات الذكاء الاصطناعي في الحقول العلمية المختلفة، بالإضافة إلى محور "جوائز ومبدعون" الذي يحتفي بالحاصلين على الجوائز الأدبية والعلمية، ومحور "ذاكرة الإسكندرية" الذي يهتم بتوثيق الإسكندرية تاريخيًا، ويقام للعام الثاني على التوالي سلسلة ندوات تحت عنوان: "المقرأخانة"، والتي تعني بمناقشة أبرز العناوين الأدبية والفكرية.

كما يقدَّم البرنامج الثقافي ورش عمل للتدريب على فنون السرد بمختلف أنواعه، ويقدم كذلك عروضًا علمية وترفيهية وفلكلورية على ساحة بلازا مكتبة الإسكندرية أبرزها: عرض الليلة الكبيرة، والأراجوز، والحكواتي، وخيال الظل والسمسمية وغيرها من الفنون التراثية.

ويشهد المعرض توزيع جوائز الدورة الثانية من مسابقة القراءة الكبرى التي أطلقتها مكتبة الإسكندرية، وذلك خلال احتفالية تُقام يوم الأربعاء 15 يوليو بالقاعة الكبرى في مركز مؤتمرات المكتبة، بحضور نخبة من الكتّاب والمفكرين والمثقفين.

وتشارك المكتبة هذا العام بمجموعة متنوعة من الإصدارات والتي يبلغ عددها 37 عنوانًا جديدًا من الكتب، والكتالوجات، والدوريات، والمجلات، والكراسات، وكتيبات سلسلة «تراث الإنسانية للنشء والشباب» التي وصل عددها حتى الآن إلى 110 كتيب. ومن أبرز العناوين الجديدة: موسوعة "جمهرة أعلام الأزهر"، وكتيبات: "المحاورات السقراطية لأفلاطون"، و"شوبنهاور.. فيلسوف الحياة"، و"بيير بورديو.. حياته وإسهاماته في علم الاجتماع".

ويقدم المعرض من خلال منفذ بيع الكتب في الجناح رقم (1) بساحة المكتبة الخارجية (البلازا)، مجموعة واسعة من أحدث الإصدارات الثقافية والعلمية، ومن بينها كتاب «مصر في تكتل البريكس.. علاقة شراكة أم تنافس؟» الذي يتناول بالدراسة والتحليل أبعاد انضمام مصر إلى تكتل البريكس، بوصفه تحولًا استراتيجيًّا في مسار إعادة تموضع الدولة المصرية داخل النظام الاقتصادي الدولي المتجه نحو التعددية القطبية.

وتتصدر قائمة الإصدارات الحديثة النسخة العربية من كتاب «فيرينس بوشكاش.. أشهر شخصية مجرية في العالم»، الصادر بالتعاون مع دار النشر المجرية ومؤسسة بوشكاش الدولية، والذي يُعد واحداً من أهم المراجع التي تؤرخ لمسيرة أسطورة كرة القدم العالمية، وتأتي اللغة العربية لتكون اللغة العاشرة التي يُنشر بها هذا العمل.

كما تُعرض مجموعة لوحات «سكندريات.. خالد هنو»، ويضم المشروع 30 لوحة توثِّق التنوع الثقافي والجمالي للإسكندرية تتجسد في لوحات الفنان التشكيلي السكندري خالد هنو التي تُعدُّ توثيقًا فنيًّا مميزًا للإسكندرية.

ومن أحدث إصدارات مكتبة الإسكندرية «تراث الإنسانية للنشء والشباب»، كتيب عن (سان-سيمون)، مهندس الدولة التكنوقراطية الحديثة، الذي يُعَدُّ مفكرًا موسوعيًّا ومصلحًا اجتماعيًّا بارزًا.

ويضم المعرض كتاباً باللغة الفرنسية للدكتورة عزة هيكل بعنوان: «Notre Dame de Sion à Alexandrie: Une éducation exemplaire»، يتضمن 21 مقالاً توثق الروايات الشفهية والذكريات الشخصية لطالبات مدرسة "نوتردام دي سيون" بالإسكندرية في منتصف القرن العشرين، مبرزاً دور المدارس في تجسيد روح الإسكندرية الكوزموبوليتانية.

كما تقدم المكتبة سِفراً ضخماً بعنوان «كتاب نفائس المخطوطات المصحفية بمكتبات فلورنسا» للدكتور محمود سالم الشيخ، يقع الكتاب في 340 صفحة ويعرض بالتفصيل 67 مخطوطاً مصحفياً نادراً (6 في المكتبة الوطنية المركزية، و9 في المكتبة الريكارديانية، و52 في المكتبة اللورنسية).

أما على صعيد المجلات الدورية، فقد أصدر مركز دراسات الحضارة الإسلامية العدد التاسع من مجلة «ذاكرة العرب» والذي يفرد ملفاً خاصاً لتراث الحضارة الإسلامية في جزر غرب البحر المتوسط مستنداً إلى بحوث مؤتمر دولي عُقد بالمكتبة، كما تشارك مجلة «ذاكرة مصر» في عددها الجديد رقم (58) التي تسلط الضوء على شخصيات كان لها أثر بارز في تشكيل الذاكرة الوطنية، منها حسين سري باشا الذي تولى رئاسة مجلس الوزراء، وعبد المحسن محمد الخشاب أول أمين لخزانة النقود المصرية القديمة بالمتحف المصري. وفي إطار الاهتمام بتاريخ المرأة المصرية، تضمن العدد مقالًا عن «عائشة راتب» وآخر عن «الأديبة بنت الشاطئ (عائشة عبد الرحمن)».

إلى جانب ذلك، يضم جناح المكتبة مجموعة من السلاسل المتخصصة البارزة، ومنها: حولية «أبجديات» المحكّمة في مجال دراسات الكتابات والخطوط، وسلسلة «كراسات قبطية» المهتمة بالتراث القبطي، وسلسلة روايات المشروع القومي لتوثيق التراث المسرحي الصادرة عن مركز توثيق التراث الحضاري والطبيعي.