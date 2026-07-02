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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

تراجع ثقة الشركات البريطانية لأدنى مستوى منذ 2022 بسبب تداعيات حرب إيران

بريطانيا
بريطانيا
أ ش أ

أظهر مسح حديث لمعهد المحاسبين القانونيين في إنجلترا وويلز (ICAEW)، نشر اليوم الخميس، تراجع ثقة الشركات البريطانية إلى أدنى مستوياتها منذ الربع الأخير من عام 2022، وذلك على خلفية النزاع في إيران الذي تسبب في رفع التكاليف وتقليص توقعات المبيعات المستقبلية.

وفيما يلي أبرز ما جاء في المسح للشهور الثلاثة المنتهية في يونيو:أطول سلسلة تراجع حيث يمثل الهبوط الحالي في الثقة ثاني أطول سلسلة تراجع متتالية منذ الأزمة المالية العالمية.

و قفزت أسعار المدخلات إلى 4.1%، وهو المعدل الأعلى منذ الربع الثالث من عام 2024.

و أكدت الشركات عجزها عن تحميل المستهلكين كامل الارتفاع في التكاليف بسبب ضعف الطلب.

و أعربت أكثر من نصف الشركات عن قلقها من تكاليف العمالة، في حين أبدت 35% منها مخاوف واضحة بشأن أسعار الطاقة، إلى جانب تسجيل مخاوف النقل أعلى مستوى لها منذ عامين.

وفي تعليق له، قال سورين ثيرو، كبير الاقتصاديين في المعهد: "حتى لو استمرت اتفاقية السلام، فإن تراجع مؤشرات المبيعات المستقبلية يشير إلى نصف ثانٍ صعب للاقتصاد البريطاني، حيث لا تزال التداعيات غير المباشرة للصراع الإيراني تلقي بظلالها على النشاط الاقتصادي".

الشركات البريطانية الأزمة المالية العالمية تكاليف العمالة

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