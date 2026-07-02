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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

إزالة 20 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بأسيوط

أملاك الدولة
أملاك الدولة
أ ش أ

أعلن محافظ أسيوط محمد علوان، إزالة 20 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والمتغيرات المكانية بمختلف مراكز المحافظة، ضمن أعمال المرحلة الثالثة من الموجة الـ29 لإزالة التعديات.

وأوضح المحافظ - وفق بيان اليوم الخميس - أن الحملات نُفذت بالتنسيق الكامل بين الوحدات المحلية وجهات الولاية والأجهزة التنفيذية المعنية، وأسفرت عن إزالة 3 حالات تعد على أراضي أملاك الدولة بمساحة إجمالية بلغت 270 مترا مربعا، بالإضافة إلى إزالة 17 حالة تعد على الأراضي الزراعية بإجمالي مساحة 12 قيراطا و19 سهما، مؤكدًا استمرار التعامل الحاسم مع جميع أشكال التعديات حفاظًا على حقوق الدولة والرقعة الزراعية.

وأكد المحافظ استمرار التنسيق بين الوحدات المحلية وجهات الولاية وكافة الجهات التنفيذية لتنفيذ حملات الإزالة بصورة يومية بجميع المراكز والقرى، بما يضمن تحقيق المستهدف من أعمال الموجة وفقًا لخطة الدولة وتوجيهات اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة.

وشدد علوان على اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين دون أي تهاون، مع تكثيف أعمال المتابعة الميدانية لمنع عودة التعديات مرة أخرى، والحفاظ على هيبة الدولة وصون حقوقها.

محافظ أسيوط الأراضي الزراعية أملاك الدولة

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