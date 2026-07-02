نائب: قرار الرئيس برفع العلاوة جاء في توقيت مهم.. وتكلفته على الدولة بالمليارات

أكد النائب حسام الخولي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس الشيوخ، أن حزب مستقبل وطن أصدر بيانًا يرحب بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن زيادة العلاوة الدورية، معتبرًا أن القرار جاء في توقيت مناسب ويسهم في دعم الأغلبية من العاملين بالدولة.

وأوضح "الخولي" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد مصطفى شردي ببرنامج "الحياة اليوم"، أن الحد الأدنى للزيادة قد يبدو للبعض رقمًا محدودًا، إلا أن تطبيقه على ملايين العاملين يعني تحمل الدولة أعباءً مالية ضخمة تقدر بالمليارات، وهو ما يعكس أهمية القرار وحجم الجهد الذي تتحمله الموازنة العامة.

وأشار إلى أن تقييم الزيادات في الأجور يجب أن يتم في ضوء نسبة التضخم السنوية، وليس على أساس الارتفاع التراكمي للأسعار خلال السنوات الماضية، موضحًا أن الحكومة نجحت في خفض معدلات التضخم مقارنة بالفترات السابقة، وهو ما يساعد على تقليل الضغوط الاقتصادية تدريجيًا.

وأضاف أن استمرار تراجع معدلات التضخم بالتوازي مع الزيادات السنوية في الأجور من شأنه أن ينعكس إيجابًا على مستوى معيشة المواطنين خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أن الدولة تواصل العمل للتخفيف من آثار التحديات الاقتصادية.