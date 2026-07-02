إشادة واسعة بقرار الرئيس السيسي رفع العلاوة الدورية.. وشردي: يساند أمام أعباء المعيشة

قال الإعلامي محمد مصطفى شردي، خلال تقديمه برنامج "الحياة اليوم"، إن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن زيادة العلاوة الدورية للعاملين بالدولة حظي بترحيب واسع، نظرًا لما يوفره من دعم ملموس لأصحاب الدخول.

وأوضح شردي أن الحد الأدنى لقيمة الزيادة يبلغ 150 جنيهًا، مشيرًا إلى أن نسبة العلاوة تصل إلى 12% من الأجر الأساسي للعاملين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، كما يشمل القرار أيضًا غير المخاطبين بالقانون وفق الضوابط المعلنة.

وأكد أن القرار يعكس حرص الدولة على تحسين دخول العاملين ومساندتهم في مواجهة الأعباء المعيشية، لافتًا إلى أن ردود الفعل جاءت إيجابية منذ الإعلان عن تفاصيل الزيادة.