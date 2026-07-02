أمين تنظيم الجيل: زيادة العلاوات تجسد التوازن بين الإصلاح الاقتصادي والحماية الاجتماعية

أكد أحمد محسن قاسم أمين تنظيم حزب الجيل أن إصدار الرئيس عبد الفتاح السيسي قانون العلاوة الدورية والعلاوة الخاصة وزيادة الحافز الإضافي يمثل خطوة مهمة تعكس حرص القيادة السياسية على دعم المواطنين والعاملين بالدولة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية، مشيدًا بما تضمنه القانون من إجراءات تستهدف تحسين مستويات الدخل وتعزيز الحماية الاجتماعية.

زيادة المرتبات

وقال في تصريحات له، إن هذه القرارات تأتي في توقيت بالغ الأهمية، إذ تشهد المنطقة والعالم تقلبات اقتصادية غير مسبوقة وارتفاعًا في معدلات التضخم، وهو ما يجعل مواكبة هذه المتغيرات بإجراءات عاجلة لتحسين مستوى معيشة المواطنين ضرورة وطنية، مؤكدًا أن الدولة المصرية تواصل الانحياز للمواطن وتخفيف الأعباء عنه رغم الضغوط الاقتصادية.

وأضاف أن القانون يعكس بوضوح فلسفة الدولة في تحقيق التوازن بين استمرار برنامج الإصلاح الاقتصادي والحفاظ على البعد الاجتماعي، بما يضمن استمرار مسيرة التنمية دون أن يتحمل المواطن وحده تكلفة الإصلاح، وهو نهج يعزز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في آن واحد.

الحماية الاجتماعية

ووجّه الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي على هذه القرارات، مؤكدًا أنها تجسد اهتمام القيادة السياسية بتحسين أوضاع العاملين وأصحاب الدخول الثابتة، وتعكس التزام الدولة بالوفاء بمسؤولياتها تجاه المواطنين، ومواصلة بناء شبكة حماية اجتماعية أكثر قوة وعدالة، بما يسهم في رفع مستوى المعيشة وتحقيق التنمية الشاملة.