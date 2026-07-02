برلماني: بيان 3 يوليو أعاد للدولة هيبتها وأطلق مسيرة بناء الجمهورية الجديدة

أكد النائب أحمد حافظ، عضو مجلس الشيوخ، أن بيان 3 يوليو سيظل علامة فارقة في تاريخ الدولة المصرية، بعدما جسّد الإرادة الوطنية التي انحازت إلى مطالب الشعب، وحافظ على كيان الدولة ومؤسساتها، ووضع مصر على طريق الاستقرار واستعادة الأمن والانطلاق نحو البناء والتنمية.

إنقاذ البلاد من الفوض

وقال "حافظ"، إن بيان 3 يوليو كان خريطة طريق وطنية أنقذت البلاد من حالة الانقسام والفوضى، ورسخت أسس الدولة الحديثة القائمة على سيادة القانون، واحترام مؤسسات الدولة، والحفاظ على الهوية الوطنية، بما مهد الطريق لإطلاق مشروع الجمهورية الجديدة.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن الدولة المصرية نجحت منذ ذلك التاريخ في تحقيق طفرة تنموية غير مسبوقة، من خلال تنفيذ آلاف المشروعات القومية في مختلف المحافظات، وإنشاء المدن الذكية وفي مقدمتها العاصمة الإدارية الجديدة، إلى جانب تطوير شبكة الطرق والكباري، وتحديث منظومة النقل، والتوسع في مشروعات الإسكان، بما انعكس على تحسين جودة الحياة وتوفير فرص العمل وتعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة التحديات.

تحقيق التنمية الشاملة

وأشار النائب أحمد حافظ إلى أن المبادرات الرئاسية، وعلى رأسها "حياة كريمة"، جسدت رؤية الدولة لتحقيق التنمية الشاملة والعدالة الاجتماعية، من خلال الارتقاء بالخدمات في القرى والريف المصري، وتطوير قطاعات الصحة والتعليم والبنية الأساسية، بما يؤكد أن المواطن كان ولا يزال محور عملية التنمية.

وأوضح أن الحفاظ على الدولة لم يكن ليتحقق لولا التضحيات العظيمة التي قدمها رجال القوات المسلحة والشرطة في مواجهة الإرهاب، مؤكدًا أن تلك البطولات صنعت الأمن والاستقرار، ووفرت المناخ المناسب لاستكمال مسيرة البناء وجذب الاستثمارات وتنفيذ خطط التنمية.

وشدد عضو مجلس الشيوخ على أن بيان 3 يوليو أكد قوة مؤسسات الدولة المصرية وقدرتها على حماية الوطن في أصعب الظروف، مشيرًا إلى أن ما تحقق خلال السنوات الماضية يعكس نجاح الدولة في تجاوز التحديات الإقليمية والدولية، والاستمرار في تنفيذ مشروعاتها التنموية رغم الأزمات الاقتصادية العالمية.

وأكد النائب أحمد حافظ أن المرحلة الحالية تتطلب استمرار الاصطفاف الوطني خلف القيادة السياسية، ومواصلة العمل والإنتاج، وتعزيز الوعي الوطني لدى الشباب، للحفاظ على ما تحقق من إنجازات، واستكمال مسيرة بناء الجمهورية الجديدة، بما يضمن مستقبلًا أكثر ازدهارًا واستقرارًا للأجيال القادمة.

واختتم النائب أحمد حافظ بيانه بتوجيه التحية للشعب المصري في ذكرى بيان 3 يوليو، مؤكدًا أن هذه المناسبة ستظل رمزًا لانتصار الإرادة الوطنية، واستعادة الدولة المصرية لمسارها، والانطلاق نحو مستقبل يقوم على الأمن والتنمية والاستقرار.