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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

وزنها كيلو ونصف.. اكتشاف قطعة كهرمان عمرها 40 مليون سنة

الكهرمان
الكهرمان
اسماء محمد

أثار اكتشاف قطعة كهرمان عمرها 40 مليون سنة اهتمام عدد كبير من رواد السوشيال ميديا في العالم.

كشف المكتب الإعلامي لمؤسسة "روستيخ" الروسية أن استخراج قطعة فريدة من الكهرمان تزن 1.5 كيلو جرام في مقاطعة كالينينجراد.

وتعد هذه القطعة فريدة من نوعها لأنها مزيج نادر من الكهرمان الشفاف اللامع والكهرمان المعتم، يصل عمرها حوالي 40 مليون سنة، وسميت "اليوبيل" احتفاء بالذكرى الثمانين لمقاطعة كالينينغراد.

ووفقا لبيان المكتب، تكونت هذه القطعة من الكهرمان قبل حوالي 40 مليون سنة عندما تدفق راتنج من شجرة صنوبر قديمة إلى جذعها وبعد أن ملأ الراتنج تجويف الشجرة، تصلب تدريجيا، محافظا على شكله وبنيته الداخلية وبفضل هذا الأمر تحديدا، يمكن رؤية قالب طبيعي فريد من نوعه للخشب القديم في هذا الكهرمان.

ووفقا لميخائيل زاتسيبين، المدير العام لمجمع الكهرمان، يعتبر هذا الكهرمان الذي يزيد وزنه عن كيلوجقطعة كهرمانرام واحد فريدا من نوعه. 

وتعد هذه الاكتشافات نادرة، فمثلا عثر المختصون عام 2025، على 13 قطعة كهرمان فريدة، و هذه أول قطعة تكتشف حيث تخضع كل عينة من هذا النوع لفحص دقيق من قبل الدولة، وبعد ذلك يتخذ قرار بشأن مصيرها.

 وأوضح أن هذه المعروضات الفريدة إلى مجموعة متحف مجمع كالينينغراد للكهرمان، ما يضمن الحفاظ على التراث الوطني للأجيال القادمة وبعض هذه القطع تعرض في مزاد علني بسبب ندرتها.

ويذكر أنه في عام 2021 عثر في مقاطعة كالينينجراد على أكبر قطعة كهرمان وزنها 2.374 كيلوجرام واطلق عليها اسم صاحبة "الرقم القياسي".

وتجدر الإشارة إلى أنه من المقرر تنظيم المزاد العلني التالي، الذي قد تعرض فيه هذه القطع النادرة  في الخريف.

الكهرمان قطعة الكهرمان 40 مليون عام كيلو قطعة كهرمان فريدة

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