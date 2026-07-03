عمرو مصطفى يتعاون مع رامي جمال في 3 أغنيات بألبومه الجديد

يواصل الملحن والمطرب عمرو مصطفى نشاطه الفني اللافت خلال الفترة الحالية، من خلال تعاون جديد يجمعه بالفنان رامي جمال في ألبومه المنتظر "علامة"، والمقرر طرحه غدا السبت في تمام الساعة الثانية ظهرًا، وسط ترقب كبير من جمهور رامي جمال لسماع الأغنيات الجديدة.

ويشارك عمرو مصطفى في الألبوم بثلاث أغنيات من ألحانه، في تعاون جديد يجدد الشراكة الفنية بينه وبين رامي جمال، ويضم الألبوم الأغنيات التالية:

- "بتفتكريني"، من كلمات الشاعر تامر حسين، وألحان عمرو مصطفى، وتوزيع وميكس وماستر أمين نبيل.

- "شايف إيه؟"، من كلمات الشاعر مصطفى ناصر، وألحان عمرو مصطفى، وتوزيع وميكس وماستر وسام عبد المنعم.

- "إيه اللي جابك؟"، من كلمات الشاعر مصطفى ناصر، وألحان عمرو مصطفى، وتوزيع وميكس وماستر أمين نبيل.

ويعد هذا التعاون من أبرز محطات ألبوم "علامة"، خاصة في ظل النجاحات المتتالية التي يحققها عمرو مصطفى كملحن، وحرص كبار نجوم الغناء على التعاون معه في أعمالهم الجديدة.

ويأتي هذا التعاون بعد فترة من النشاط الفني المكثف لعمرو مصطفى، الذي حقق نجاحًا كبيرًا مؤخرًا من خلال مشاركته في ألبوم الفنان محمد حماقي "سمّعوني"، حيث كان صاحب النصيب الأكبر من ألحان الألبوم.

وشارك عمرو مصطفى في سبع أغنيات داخل ألبوم حماقي، بدأت بأغنية "قالوا عني إيه؟" التي طُرحت قبل صدور الألبوم كاملًا بأيام، ثم تواصل حضوره من خلال أغنيات "حلي حلي"، و"بتسألوني"، و"حبيتك بحياتي"، و"مشيتي"، و"خلينا"، وهي الأغنيات التي حققت تفاعلًا واسعًا عبر منصات الاستماع ومواقع التواصل الاجتماعي.

ويترقب جمهور رامي جمال طرح ألبوم "علامة"، الذي يضم عددًا من التعاونات مع نخبة من الشعراء والملحنين والموزعين، في محاولة لتقديم تجربة غنائية متنوعة تلبي مختلف الأذواق، بينما يمثل التعاون مع عمرو مصطفى أحد أبرز مفاجآت الألبوم المنتظر، في ظل التاريخ الفني الناجح

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