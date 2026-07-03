مي القاضي تشارك جمهورها رحلتها إلى زنجبار

شاركت الفنانة مي القاضي جمهورها رحلتها إلى زنجبار في تنزانيا، وذلك عقب انتهائها من تصوير جميع مشاهدها في فيلم “طه الغريب”.

وجاءت الإجازة بعد انتهاء مي من تصوير الفيلم، الذي يحمل تجربة مختلفة على مستوى الفكرة والمعالجة، بطولة النجم حسن الرداد، إلى جانب جميلة عوض ورتال عبدالعزيز، وهو من تأليف محمد صادق، وإخراج عثمان أبو لبن، وإنتاج أحمد السبكي.

وأعربت مي القاضي عن حماسها الكبير لطرح الفيلم، مؤكدة أنه يمثل محطة مختلفة في مشوارها الفني، وقالت: “سعيدة جدًا بتجربة (طه الغريب)، لأنها مختلفة عن أي عمل قدمته من قبل، سواء من حيث طبيعة الشخصية أو أجواء الفيلم نفسها. استمتعت جدًا بالتعاون مع المخرج عثمان أبو لبن، والنجم حسن الرداد، والكاتب محمد صادق، والمنتج أحمد السبكي، وكل فريق العمل. وأتمنى أن ينال الفيلم إعجاب الجمهور، لأنني أؤمن بأنه سيقدم لهم تجربة سينمائية مختلفة، وسيشاهدونني بشكل جديد تمامًا.”

وتدور أحداث “طه الغريب” في إطار رومانسي يمزج بين الواقع والخيال، من خلال قصة حب استثنائية تطرح تساؤلات حول قدرة المشاعر على تحدي الزمن، في معالجة درامية غير تقليدية، ومن المنتظر طرح الفيلم في دور العرض خلال الفترة المقبلة، بعد أن تحدد الشركة المنتجة موعد عرضه الرسمي.

وعقب انتهاء إجازتها، تستعد مي القاضي لاستئناف نشاطها الفني، حيث تعكف حاليًا على التحضير لأكثر من مشروع جديد، سيتم الإعلان عن تفاصيله خلال الفترة المقبلة.

وكانت مي القاضي حققت مؤخرًا نجاحًا ملحوظًا من خلال مسلسل “اتنين قهوة”، الذي تصدر محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي خلال فترة عرضه، وشاركت في بطولته إلى جانب النجم أحمد فهمي والفنانة السورية مرام علي في أولى تجاربها بالدراما المصرية، والعمل من قصة وسيناريو وحوار عمرو محمود ياسين، وإخراج عصام نصار.