سلمى أبو ضيف تشارك جمهورها صورا من عطلتها الصيفية

شاركت الفنانة سلمى أبو ضيف، صورا جديدة لها في أحدث ظهور من عطلتها الصيفية عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وظهرت سلمى أبو ضيف بإطلالة جذابة لافته من من أمام حمام السباحة،مما حازت الصورة علي إعجاب و تفاعل متابعيها.



من جانب آخر، تم طرح بوستر شخصية النجم أحمد داود لفيلمه الجديد «إذما»، والمقرر عرضه في عيد الأضحى. ويشارك في بطولة العمل كل من سلمى أبو ضيف، حمزة دياب، جيسيكا حسام الدين، وبسنت شوقي، وهو من تأليف وإخراج محمد صادق.

ويستند الفيلم إلى رواية «إذما» الصادرة عام 2020، والتي حققت نجاحًا جماهيريًا ونقديًا واسعًا في العالم العربي، ومن إنتاج شركة ذا بروديوسرز لهاني أسامة.

كما من المقرر طرح فيلم «الكراش» للنجم أحمد داود يوم 11 يونيو بدور العرض، وهو فيلم كوميدي رومانسي بطابع صيفي، ويشاركه البطولة باسم سمرة، شيرين رضا، وميرنا جميل، وهو من تأليف لؤي السيد وإخراج محمود كريم، وتدور أحداثه في إطار رومانسي كوميدي