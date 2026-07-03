النائب العام يشارك في الاجتماع السابع للمدعين العامين الأورومتوسطيين بـ لاهاي

توجه النائب العام المستشار محمد شوقي، إلى مدينة لاهاي بالمملكة الهولندية؛ للمشاركة في أعمال الاجتماع السابع للمدعين العامين الأورومتوسطيين الذي تنظمه وكالة «يوروجست»، بمشاركة عدد من المدعين العامين ورؤساء أجهزة الادعاء العام من دول الاتحاد الأوروبي ودول جنوب البحر المتوسط.

واستهل سيادته برنامج الزيارة بعقد لقاء ثنائي مع مايكل شميدت، رئيس وكالة «يوروجست»، جرى خلاله بحث سبل تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين النيابة العامة المصرية والوكالة، وتعزيز أوجه التعاون القضائي المشترك، بما يسهم في دعم جهود مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود. كما عقد سيادته لقاءً ثنائيًا مع المدعية العامة لمملكة السويد، تناول سبل تعزيز التعاون القضائي الثنائي، وآليات المساعدة القضائية المتبادلة بين الجانبين.

وخلال أعمال المنتدى، أكد النائب العام حرص النيابة العامة المصرية على تعزيز التعاون القضائي الدولي، مستعرضًا ما تحقق في إطار الشراكة مع وكالة يوروجست» منذ توقيع مذكرة التفاهم بين الجانبين، ومن أبرز ذلك انضمام النيابة العامة إلى برنامج «TAF) لبناء القدرات، والمقرر انعقاد مرحلته المقبلة بمدينة روما خلال شهر سبتمبر القادم، إلى جانب بدء التنسيق مع برنامج SIRIUS»؛ لتعزيز التعاون مع مقدمي الخدمات الإلكترونية، بما يدعم جهود إنفاذ القانون في مكافحة الجرائم المنظمة العابرة للحدود.