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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

طارق مصطفى مديرا فنيا للفيصلي الأردني

المدرب المصري طارق مصطفى
المدرب المصري طارق مصطفى
أ ش أ

أعلن نادي الفيصلي الأردني تعاقده مع المدرب المصري طارق مصطفى لتولي القيادة الفنية للفريق الأول لكرة القدم، استعدادًا للموسم الكروي الجديد، بعد إنهاء جميع إجراءات التعاقد معه.

ويُمثل تعيين طارق مصطفى استكمالا لمسيرة المدربين المصريين في الكرة الأردنية، بعد النجاحات التي حققها الراحل محمود الجوهري، صاحب أبرز إنجازات منتخب الأردن بقيادته إلى ربع نهائي كأس آسيا 2004، وحسام حسن، الذي قاد "النشامى" إلى الملحق العالمي المؤهل لكأس العالم 2014، في واحدة من أبرز محطات الكرة الأردنية.

وأوضح النادي أن اختيار طارق مصطفى جاء بناءً على توصية اللجنة الفنية، عقب دراسة عدد من السير الذاتية لمدربين محليين وأجانب، قبل الاستقرار على المدرب المصري لما يمتلكه من خبرات تدريبية وتجارب ناجحة داخل مصر وخارجها.

ومن المقرر أن يصل طارق مصطفى إلى العاصمة الأردنية عمّان خلال الأيام المقبلة، تمهيدًا لتقديمه رسميًا وقيادة تدريبات الفريق استعدادًا لانطلاق الموسم الجديد، على أن يرافقه جهازه الفني المعاون.

ويملك طارق مصطفى مسيرة تدريبية شهدت قيادة عدد من الأندية، أبرزها البنك الأهلي في الدوري المصري، إلى جانب تجارب خارجية في المغرب وليبيا، كما سبق له العمل مدربًا عامًا في الجهاز الفني للمنتخب المصري.

نادي الفيصلي الأردني المدرب المصري طارق مصطفى كرة القدم

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