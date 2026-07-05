موتورولا تستعد لإطلاق وحش البطارية Moto G77 Power 5G.. وهذه أبرز مواصفاته

تستعد شركة موتورولا، للكشف رسميا عن هاتفها الجديد Moto G77 Power 5G في 8 يوليو، مع التركيز على تقديم واحد من أفضل الهواتف من حيث عمر البطارية ضمن الفئة المتوسطة، إلى جانب مواصفات جيدة وتصميم يبدو أكثر فخامة مما يوحي به سعره المتوقع.

ورغم أن معظم تفاصيل الهاتف أصبحت معروفة قبل الإطلاق، إلا أنه من المرجح أن يظل طرحه مقتصرا على السوق الهندية، دون خطط واضحة لوصوله إلى الأسواق العالمية الرئيسية حتي الآن.

المواصفات المتوقعة لهاتف Moto G77 Power 5G



- شاشة LCD بقياس 6.72 بوصة بدقة +FHD تبلغ 2400 × 1080 بكسل، تدعم معدل تحديث 120 هرتز.

- معالج ميدياتك Dimensity 6400.

- ذاكرة عشوائية بسعة 4 أو 8 جيجابايت من نوع LPDDR4X.

- سعة تخزين داخلية تبلغ 128 جيجابايت من نوع UFS 2.2.

- نظام التشغيل Android 16.

- تحديث رئيسي واحد للنظام مع 3 سنوات من التحديثات الأمنية.

- كاميرا خلفية رئيسية بدقة 50 ميجابكسل بفتحة عدسة f/1.8 وتقنية Quad Pixel + كاميرا واسعة الزاوية بدقة 8 ميجابكسل + كاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل.

- بطارية ضخمة بسعة 7000 مللي أمبير في الساعة.

- شحن سريع TurboPower بقدرة 30 وات.

- دعم الشحن العكسي السلكي بقدرة 6 وات.

- منفذ شحن USB Type-C 2.0.

- مقاومة للماء والغبار بمعيار IP64.

- متانة عسكرية بمعيار MIL-STD-810H.

- حماية الشاشة Corning Gorilla Glass 7i.

- سماعات ستيريو مع دعم Dolby Atmos.

- منفذ سماعات 3.5 ملم.

- دعم تقنية Bluetooth 5.4.

- منفذ microSD يدعم بطاقات حتى 1 تيرابايت.

- الأبعاد: 166.23 × 76.5 × 8.89 ملم.

- الوزن: 215 جراما.





Moto G77 Power 5G



أبرز المزايا

تعد البطارية الضخمة بسعة 7000 مللي أمبير الساعة أبرز نقاط قوة هاتف Moto G77 Power 5G، إذ تؤكد موتورولا أنها قادرة على توفير ما يصل إلى ثلاثة أيام من الاستخدام بشحنة واحدة وفقا لنمط الاستخدام المعتدل.

كما تشمل نقاط القوة الأخرى:

- شحن سريع بقدرة 30 وات.

- متانة بمعايير عسكرية.

- تصميم جذاب مع أربعة ألوان مميزة وخامات مختلفة.

- شاشة بمعدل تحديث 120 هرتز.

- سماعات ستيريو ودعم Dolby Atmos.

- إمكانية توسيع التخزين عبر بطاقة microSD.



أبرز العيوب

في المقابل، لا يخلو الهاتف من بعض التنازلات، أبرزها:

- الوزن والسمك الملحوظان نتيجة البطارية الكبيرة.

- النسخة الأساسية تأتي بذاكرة 4 جيجابايت رام فقط، وهو ما قد يكون محدودا لبعض المستخدمين.

- الاكتفاء بضمان تحديث رئيسي واحد فقط لنظام أندرويد، وهو أمر قد لا يرضي من يبحثون عن دعم برمجي طويل الأمد.



السعر المتوقع

حتى الآن، لم تكشف موتورولا عن السعر الرسمي، وهو العنصر الوحيد الذي لا يزال مجهولا قبل الإطلاق.

ويباع حاليا هاتف Moto G67 Power 5G في الهند بسعر يبلغ 22999 روبية هندية (نحو 241 دولارا) لنسخة 8 + 128 جيجابايت، لذلك تشير التوقعات إلى أن سعر Moto G77 Power 5G سيكون قريبا من هذا الرقم أو أقل، خاصة لنسخة 4 جيجابايت رام.

أما في أوروبا، فيتوفر هاتف Moto G77 القياسي بسعر يبدأ من 299 يورو، لكنه يقدم شاشة AMOLED أكبر بقياس 6.78 بوصة، وكاميرا رئيسية بدقة 108 ميجابكسل، مقابل بطارية أصغر بسعة 5200 مللي أمبير في الساعة.