قراران جمهوريان بتجديد تعيين مديرة ونائب مدير الأكاديمية الوطنية للشباب لمدة عام

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أصدر السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 280 لسنة 2026 بتجديد تعيين الدكتورة سلافة أحمد أحمد جويلي - مديرا تنفيذيًا للأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب - لمدة عام اعتبارًا من 1 يوليو الحالي وتعامل المعاملة المالية المقررة لنائب الوزير.

كما أصدر السيد الرئيس قرار رقم 281 لسنة 2026 بتجديد تعيين الدكتور طاهر نصر عبد القادر رزق - نائبًا للمدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب - لمدة عام اعتبارا من 1 يوليو الحالي ويعامل المعاملة المالية المقررة للدرجة الممتازة.

نشر القراران في الجريدة الرسمية .